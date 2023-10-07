"يقولون إني مدافعة قوية".. اتحاد جدة يتعاقد مع لاعبة ليفربول

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 12:50

كتب : FilGoal

ليان روب لاعبة اتحاد جدة

أتم نادي اتحاد جدة تعاقده مع ليان روب لاعبة ليفربول لتعزيز صفوف فريق السيدات بالنادي السعودي.

وسبق لـ روب اللعب بقمصان أرسنال وواتفورد وميلوال إضافة إلى الريدز.

وقالت روب عبر مقطع فيديو نشره حساب اتحاد جدة: "يقولون إني مدافعة قوية، ولديّ شغف كبير في طريقة لعبي، مجتهدة وآمل في إضافة الإبداع أيضا".

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ولعبت روب 5 مواسم بقميص ليفربول وخاضت 72 مباراة وسجلت 5 أهداف بجميع المسابقات.

وحصلت صاحبة الـ29 عاما على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2021-2022.

وانضمت روب إلى تعاقدات اتحاد جدة التي شملت لاعبة الوسط المغربية سلمى أماني، القادمة من ميتز الفرنسي، والمدافعة النيجيرية أشلي بلمبتر، التي خاضت الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي.

واختتم اتحاد جدة نسخة الموسم الماضي في المركز الخامس بترتيب الدوري السعودي الممتاز للسيدات.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي للسيدات يوم 14 أكتوبر الجاري.

ليفربول اتحاد جدة
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