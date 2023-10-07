فيرمينو: روح الأهلي حسمت دربي جدة

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 12:27

كتب : FilGoal

روبرتو فيرمينو

يرى روبرتو فيرمينو مهاجم أهلي جدة أن الروح القتالية لفريقه حسمت نتيجة الدربي المثير أمام الاتحاد.

وفاز الأهلي على الاتحاد بهدف دون رد في دربي جدة ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال فيرمينو عبر "SSC SPORTS": "حسمنا المباراة بفضل روح الفريق العالية وكنا نعلم مدى صعوبة مواجهة الخصم وأهمية الدربي".

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وأضاف نجم ليفربول السابق: "كنا نعلم أننا سنعاني في الدربي من أجل الفوز، لكننا ظهرنا بمستوى رائع وحققنا فوزا مستحقا".

وعن مواجهة زيمله السابق ومواطنه فايبنيو أوضح " لقد كانت مواجهة خاصة مع لاعب قوي وذو إمكانيات كبيرة وأعتز به كثيرا".

فيرمينو انضم لصفوف أهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية قادما من ليفربول في صفقة انتقال حر.

وسجل الايفواري فرانك كيسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 التي احتضنها ملعب الجوهرة المشعة.

الفوز رفع رصيد أهلي جدة إلى 19 نقطة في المركز الخامس متخلفا عن الاتحاد صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف.

أهلي جدة اتحاد جدة الدوري السعودي
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