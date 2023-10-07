محرز ونجل بلومي.. بلماضي يختار 25 لاعبا لمواجهة مصر ويستبعد بونجاح

تواجد رياض محرز على رأس قائمة منتخب الجزائر خلاق التوقف الدولي في شهر أكتوبر الجاري.

ويلعب الجزائر أمام الرأس الأخضر في مدينة قسنطينة يوم 12 أكتوبر على أن يواجه منتخب مصر يوم 16 من الشهر ذاته في الإمارات.

واختار جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر 25 لاعبا لخوض مواجهتي الرأس الأخضر ومصر.

وشهدت قائمة منتخب الجزائر استدعاء أمين جويري مهاجم رين الفرنسي لأول مرة، وكذلك محمد بشير بلومي (21 عاما) لاعب فارينزي البرتغالي ونجل لأخضر بلومي أسطورة الجزائر.

كما عاد إسلام سليماني مهاجم كوريتيبا البرازيلي لصفوف الخضر وكذلك حسام عوار لاعب روما، فيما استبعد بلماضي مهاجمه بغداد بونجاح هداف السد القطري.

قائمة الجزائر لمواجهة مصر الودية 🇪🇬 وجود رياض محرز وحسام عوار واستدعاء نجل لأخضر بلومي للمرة الأولى pic.twitter.com/FpfLFZG1HE — FilGoal (@FilGoal) October 7, 2023

وجاءت قائمة الجزئار لمواجهتي الرأس الأخضر ومصر كالتالي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا - مصطفى زغبة - أسامة بن بوط.

خط الدفاع: هيثم لوصيف - رامي بن سبعيني، أحمد توبة - محمد أمين توجاي، يوسف عطال - عيسى ماندي - كيفين جيتون - ريان آيت نوري

الوسط: فارس شايبي - عبد القهار قادري - هشام بوداوي - راميز زروقي -حسام عوار -آدم زرقان - سفيان فيجولي -حسام عوار

خط الهجوم: رياض محرز - أمين جويري -سعيد بن رحمة - محمد بشير بلومي - إسلام سليماني - بدر الدين بوعناني - محمد أمين عمورة.