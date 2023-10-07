هشام نصر: نرفض تقسيط غرامة كهربا.. ورسالة إلى فتوح الذي لا ننوي الاستغناء عنه

يرفض هشام نصر المرشح على منصب نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك تقسيط غرامة لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي محمود عبد المنعم "كهربا".

وتحدث هشام نصر لقناة "إم بي سي مصر" اليوم السبت قائلا: "أعطيني حق الزمالك ونبدأ التعاون بعدها".

وشدد "ليس لي سلطة للتنازل عن حق النادي ومن الصعب تقسيط المبلغ فهذا مطلب جماهيري، الزمالك به مشاكل كبيرة ويحتاج لكل قرش".

وعن تجديد تعاقد أحمد فتوح لاعب الفريق الحالي قال: "نعمل على تجديد تعاقد فتوح عن طريق اللجنة التي تدير النادي حاليا".

وأكمل "فتوح ابن الزمالك ونتعاون لاستمراره مع الفريق، لاعبو الزمالك على عيننا ورأسنا ويستحقوا أموال الدنيا لكن إذا أردت أن تطاع فاؤمر بما هو مستطاع، وأنا من أفضل أندية مصر لنلتقي واطمأن".

واختتم هشام نصر تصريحاته "نثق في تجديد تعاقد فتوح، ولا ننوي الاستغناء عنه".

وينتهي تعاقد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.