ميندي: دربي جدة أعاد لي ثقة جمهور الأهلي

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 11:11

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة وميندي - دربي جدة

شدد الدولي السنغالي إداورد ميندي حارس مرمى أهلي جدة على أهمية الفوز الذي حققه فريق في الدربي.

وفاز الأهلي على الاتحاد بهدف دون رد في دربي جدة ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال ميندي عبر قنوات "SSC SPORTS": "حققنا فوزا هاما للفريق ولي بشكل شخصي. مباراة الدربي أعادت لي ثقة جمهور الأهلي".

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وأضاف "عملت خلال الفترة الماضية من أجل تحسين صورتي وتجاوز أخطاء المباريات السابقة".

وواصل " مستوى الفريق يتصاعد مع المباريات خاصة أنه يضم مجموعة مميزة من النجوم أصحاب الخبرة".

وأتم "أشكر زملائي على مساعدتهم والاحتفال بي بشكل خاص عقب نهاية المباراة، بقد لمسوا الجهد الذي بذلت يف التدريبات مؤخرا وهذا ما ظهر في هذه المباراة الكبرى".

ميندي قدم مباراة رائعة أمام اتحاد جدة بعدما كان محل تخوف جماهير الأهلي، إذ استقبلت شباكه 13 هدفا خلال 8 مباريات فقط، لكنه ظهر بمشتوى رائع أمام كريم بنزيمة ورفاقه.

وسجل الايفواري فرانك كيسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 التي احتضنها ملعب الجوهرة المشعة.

الفوز رفع رصيد أهلي جدة إلى 19 نقطة في المركز الخامس متخلفا عن الاتحاد صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف.

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