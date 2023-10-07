كرة طائرة – مصر تخسر من تركيا.. وهدية من فنلندا منافس الفراعنة المقبل

خسر منتخب مصر للكرة الطائرة رجال من تركيا صباح اليوم السبت بنتيجة 3-1 في البطولة التي تقام في اليابان والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وجاءت نتائج الأشواط بواقع 25-21 و25-18 لصالح تركيا.

وقلص منتخب تركيا النتيجة بفوزه في الشوط الثالث 25-20.

لكن عاد منتخب تركيا وفاز بالشوط الرابع 25-23 لينتصر بالمباراة.

وفي الوقت ذاته فاز منتخب فنلندا على تونس بنتيجة 3-0.

ويلتقي منتخب مصر مع فنلندا صباح غدا الأحد، فيما تواجه تونس منافستها تركيا.

وعلى الرغم من الهزيمة لكن مازال منتخب مصر يمتلك فرصة للتواجد في أولمبياد باريس المقبلة رغم صعوبة التواجد ضمن أفضل مركزين والمؤهلين مباشرة إلى البطولة.

إذ يتصدر الفراعنة التصنيف العالمي كأول إفريقيا وهو ما يجعل المنتخب يقترب أكثر من التواجد في الأولمبياد.

وحال الفوز على فنلندا غدا فسيضمن منتخب مصر تواجده في الأولمبياد أو الهزيمة بشرط انتصار تركيا على تونس.