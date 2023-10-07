مواعيد مباريات اليوم السبت 7-10-2023 والقنوات الناقلة.. الزمالك وريال مدريد ومانشستر يونايتد

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 10:50

كتب : FilGoal

الزمالك - البنك الأهلي

يشهد اليوم السبت إقامة 3 مباريات في الدوري المصري وكذلك العديد من المباريات في مختلف الدوريات الأوروبية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

ويلعب الزمالك أمام البنك الأهلي ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري في تمام الساعة السابعة مساء عبر قناة "أون تايم سبورت".

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ويستصف طلائع الجيش نظيره مودرن فيوتشر في الساعة مساء عبر قناة "أون تايم سبورت 2".

ويلعب الداخلية امام المصري في الرابعة عصرا عبر قناة "اون تايم سبورت 2".

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وفي إنجلترا سيواجه مانشستر يونايتد منافسه برينتفورد في الخامسة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

وفي التوقيت ذاته سيواجه بيرنلي منافسه تشيلسي عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

أما في إسبانيا سيواجه ريال مدريد منافسه أوساسونا في الخامسة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

ويلتقي يوفنتوس مع تورينو في السابعة مساء عبر قناة "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

وفي الدوري السعودي يلعب الخليج بقيادة محمد شريف أمام الرائد يف التاسعة مساء عبر قناة "SSC EXTRA1".

فيما يستضيف الأخدود الذي يضم بين صفوفه أحمد مصطفى نظيره الهلال في السادسة مساء عبر "SSC SPORTS1".

الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري الدوري الانجليزي
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