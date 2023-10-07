زيزو يكشف كيف أتقن العرضيات من الحركة.. وسر العارضة ضد الأهلي

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 00:10

كتب : FilGoal

الزمالك - أرتا سولار - زيزو

كشف أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك كيف أتقن إرسال العرضيات من وضع الحركة، وتحدث عن التسديد في العارضة أمام الأهلي.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال زيزو عبر برنامج "كابيتانو": "مباراة نيجيريا في أمم إفريقيا 2021 كانت كارثية، بعد ذلك المباريات كانت أسهل نسبيا في دور المجموعات وحصلنا على الثقة".

وأوضح "بعد ذلك الإقصائيات هي مباريات المصريين، الزمالك والأهلي يكونوا سيئين في دور المجموعات وفجأة تجدهم في النهائي في البطولات القارية".

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وعن لعب العرضيات من الحركة أجاب: "في بلجيكا لعبت كلاعب وسط 8 ونفذت الركلات الثابتة بشكل جيد".

وأكمل "في البرتغال المدرب أخبرني أنني إذا أردت النجاح فعليّ أن ألعب كجناح، في البداية لعبت جناح أيسر ثم تحولت للجناح الأيمن وتدربت على العرضيات من الحركة، الجودة في أوروبا وكل شيء هناك مختلف ولا زالت أطبق العديد مما تعلمته حتى الآن".

وواصل "في أكاديمية JMG حولني مدربي من مركز لاعب الوسط إلى الليبرو لمدة 3-4 سنوات من أجل أن أصبح أفضل في أداء الأدوار الدفاعية، وهو ما حدث رغم أنني لم أكن أحبها".

وأتم عن إصابة العارضة في مباريات الأهلي قائلا: "أريد أن أعرف سبب التسديد في العارضة خلال مباريات الأهلي، عدم توفيق".

وسبق أن سدد أحمد سيد "زيزو" أمام الأهلي أكثر من مرة وارتدت كرته من القائمين أو العارضة، وأبرزها في نهائي القرن بدوري أبطال إفريقيا 2020.

أحمد سيد زيزو الزمالك الأهلي
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