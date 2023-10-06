أوسوريو: جمهور الزمالك الأفضل في مصر وهذا ما أريده منهم.. ولم أطلب تغيير الجهاز الفني

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 23:42

كتب : FilGoal

خوان كارلوس أوسوريو

قدّم خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك رسالة إلى جماهير الفريق، وأوضح حقيقة طلبه إجراء تغييرات في الجهاز الفني.

ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري بعدما اكتفى بتعادلين في أول جولتين من المسابقة.

وقال أوسوريو في حواره مع أون تايم سبورتس 2: "الزمالك أفضل جمهور في مصر، ويمكن القول أيضا أنه الأفضل في إفريقيا".

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وأضاف "الجماهير لديها الحق في التعبير والانتقاد لكن بعد المباراة وليس خلالها، المساندة خلال اللقاء لا بد أن تكون غير مشروطة ولجميع اللاعبين أي كان اسم اللاعب في الملعب، وبعد المباراة انتقدوا القرارات دون أي مشاكل نهائيا".

وأكمل "أقدر ما رأيته من دعم الجماهير ومساندة اللاعبين في المباراة الأخيرة (أرتا سولار)، أنتم الأفضل في مصر ونريد نفس المساندة في باقي المباريات".

وتطرق للحديث عن الجهاز الفني قائلا: "لأكون واضحا، خلال 6 أشهر تواجدت خلالها في النادي لم أطلب تغيير الجهاز الفني في أي وقت سواء في العلن أو الغرف المغلقة".

وأوضح "أنا مدير فني يتخذ قرارات، وتكون مبنية على آراء الجهاز الفني، عبد الواحد السيد ومدحت عبد الهادي ومحمد عبد المنصف سبق لهم اللعب للمنتخب ويعدوا من إيقونات النادي، كذلك أحمد مجدي لاعب سابق للفريق وله دور مهم جدا ولا يقل عن الأخرين".

وشدد "كل شخص في الجهاز الفني له دور محدد، أتواجد فقط أنا وفريدي 2 من كولومبيا، ويضم باقي الجهاز يضم 6 مدربين مصريين لأنهم يعرفون العادات والتقاليد واللاعب المصري أكثر مني".

وأردف "في تجاربي السابقة سواء بالمكسيك وكولومبيا، كان لدي مساعدين محليين، وهو ما يحدث في الزمالك وأنا متأكد من حبهم لعملهم والنادي وأنهم يبذلون أقصى ما لديهم لصالحه وهذا ما لاحظته خلال الأشهر الـ 6 الماضية".

وتابع "لا يوجد أي داعٍ لضم مدرب جديد وأنا مقتنع بالأسماء الموجود، الجهاز الفني جيد للغاية وأنا سعيد بالتعاون معهم، والجهد المبذول من الموسم الماضي للجهاز الفني بأكمله وليس لدي وحدي".

وكشف "ضممنا طبيب تغذية لإمداد الجهاز الطبي بالمعلومات، وهو أيضا مصري لأنه يعرف نوعيات الأكل المناسب للاعبين، ويضع لكل لاعب برنامج فردي للتحسن وكل شيء احترافي لأنه يفهم عمله أكثر مني، وطلبت أن يكون مصريا لأنه يعرف طبيعة اللاعب المصري".

وأتم "أحاول التأقلم مع عادات وتقاليد المصريين وهذا أمر جيد، ونتبادل المعلومات وليس هناك داع للتغيير وهذا مستحيل حدوثه، أنا استفيد منهم مثلما يستفيدون مني للتحسن وتقديم الأفضل".

وقاد المدرب الكولومبي الزمالك حتى الآن في 18 مباراة حيث حقق الفوز في 10 وتعادل في 5 وخسر 3 بجميع المسابقات.

وتأهل الزمالك رفقة الكولومبي إلى دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية حيث سيواجه أبو سليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي.

الزمالك خوان كارلوس أوسوريو
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