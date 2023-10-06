كرة سلة - الأهلي والاتحاد السكندري في طريق مشترك.. مواعيد مباريات البطولة العربية

تأهل الأهلي والاتحاد السكندري إلى دور الـ 16 لدور المجموعات في البطولة العربية لكرة السلة، حيث عبر الأهلي بالمركز الثاني للمجموعة الرابعة، فيما تصدر الاتحاد السكندري المجموعة الثالثة.

ويلعب الأهلي ضد الفتح السعودي، بينما يلتقي الاتحاد السكندري مع خدمات البريج الفلسطيني.

وإليكم مواعيد وجدول المباريات الإقصائية للبطولة العربية لكرة السلة.

دور الـ 16 - الأحد 8 أكتوبر

القادسية الكويتي × دجلة العراقي - 1 ظهرا

الكويت الكويتي × السيب العماني - 1 ظهرا

المحرق البحريني × دينامو اللبناني - 3:30 عصرا

سلا المغربي × مجد طنجة المغربي - 3:30 عصرا

بيروت اللبناني × وحدة صنعاء اليمني - 6 مساء

اتحاد الجزائر × نادي قطر - 6 مساء

الأهلي × الفتح السعودي - 8:30 مساء

الاتحاد السكندري × خدمات البريج الفلسطيني - 8:30 مساء

ربع النهائي - الإثنين 9 أكتوبر

الفائز من الكويت والسيب × الفائز من القادسية ودجلة

الفائز من المحرق ودينامو × الفائز من سلا ومجد طنجة

الفائز من اتحاد الجزائر وقطر × الفائز من بيروت ووحدة صنعاء

الفائز من الاتحاد السكندري والبريج × الفائز من الأهلي والفتح

نصف النهائي - الأربعاء 11 أكتوبر

الفائز من المباراة الأولى × الفائز من المباراة الثالثة

الفائز من المباراة الثانية × الفائز من المباراة الرابعة

*تقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث يوم الخميس 12 أكتوبر.

وتقام النسخة الخامسة والثلاثون من منافسات البطولة العربية للأندية في قطر.

ويمثل مصر في البطولة كل من الأهلي والاتحاد السكندري.

وكان الاتحاد السكندري قد حصد لقب البطولة تسع مرات سابقة آخرهم نسختي 2018 و2019.

أما الأهلي فوصل نهائي آخر نسختين إذ حصد لقب 2021 ووصافة نسخة 2022.