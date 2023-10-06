نعم أتذكرك.. الأهلي يصعق الاتحاد في دربي جدة بعد 1153 يوما.. و "VAR" يفسد فرحة بنزيمة

حسم الأهلي دربي مدينة جدة على حساب غريمه الاتحاد بعد غياب طويل.

وفاز أهلي جدة على الاتحاد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

وسجل الايفواري فرانك كيسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 التي احتضنها ملعب الجوهرة المشعة.

حكم المباراة ألغى هدفا لـ اتحاد جدة سجله كريم بنزيمة في الدقيقة 71 بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسجل بنزيمة هدفا جديدا في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع لكنه كان متسللا.

تتذكرني؟

جماهير الاتحاد رفعت تيفو عند بداية المباراة مكتوب عليه "تتذكرني ؟" في إشارة إلى غياب غريمه أهلي جدة عن دوري المحترفين في الموسم الماضي.

لكن أهلي جدة العائد مجددا لدوري المحترفين السعودي بداية الموسم الجاري صعق الاتحاد بهدف كيسي وفاز على الاتحاد بعد غياب 1153 يوما.

وجاء آخر فوز للأهلي على الاتحاد في دربي جدة يوم 9 أغسطس 2020.

الفوز رفع رصيد أهلي جدة إلى 19 نقطة في المركز الخامس متخلفا عن الاتحاد صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف.

أهلي جدة أكد تفوقه التاريخي أمام الاتحاد بتحقيقه الفوز رقم 68، في المقابل حقق الاتحاد 59 فوزا كان آخرها، بينما حسم التعادل 54 مباراة.

وصف المباراة

بدأ أهلي جدة المباراة بضغط هجومي عن طريق الثنائي فراس البريكان وروبرتو فيرمينو وخلفهم رياض محرز وكيسي.

وشهدت الدقيقة الثامنة هدفا ملغيا لفريق أهلي جدة بداعي وجود تسلل على فراس البريكان قبل تسجيل الهدف.

ورد اتحاد جدة عن طريق كريم بنزيمة الذي توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين وسدد الكرة على يمين الحارس ولكن تألق إدوارد ميندي وتصدى للكرة بقدمه.

وتعرض فرانك كيسي إلى إصابة قوية بعد كرة مشتركة مع لويز فيليبي ونزل الطاقم الطبي لإسعافه.

كيسي تلقى العلاج وعاد ليسجل هدف المباراة الوحيد من تسديدة صاروخية سكنت شباك اتحاد جدة في الدقيقة 31.

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وأرسل نجولو كانتي كرة ساقطة نحو مواطنه كريم بنزيمة الذي سدد بقوة لكن القائم حرمه من تسجيل التعادل.

كثف اتحاد جدة محاولاته مع بداية الشوط الثاني بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

وأنقذ إدوارد ميندي مرماه مجددا بعد إنفراد تام من نجولو كانتي المنطلق من الخلف.

وسجل كريم بنزيمة هدف التعادل بعد لمحة فنية رائعة لكن حكم المباراة ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود خطا على البرازيلي كورنادو.

وعاد ميندي لينقذ كرة خطيرة من أمام البرازيلي رومارينيو الذي استلم هدية من كريم بنزيمة داخل منطقة الجزاء.

وكاد فيرمينو أن يسجل الهدف الثاني ويقتل المباراة بعد عرضية رائعة من محرز لولا تدخل فابينيو لاعب اتحاد جدة في اللحظة الأخيرة.

وسجل بنزيمة هدفا جديدا في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع لكنه كان متسللا.