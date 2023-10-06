أدار له مباراتين في الموسم الماضي.. محمد معروف حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي
الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 23:07
كتب : FilGoal
اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.
وجاء طاقم الحكام كالتالي:
حكم الساحة: محمد معروف
الحكم المساعد 1: محمود أبو الرجال
الحكم المساعد 2: سامي هلهل
الحكم الرابع: أحمد ناصر
حكم الفيديو: محمود عاشور
حكم الفيديو المساعد: أحمد توفيق طلب
وأدار معروف مباراة واحدة في الدوري حتى الآن، بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري وانتهت بفوز الدراويش 3-1.
وفي الموسم الماضي أدار معروف مباراتين للزمالك، بواقع واحدة في الدوري انتهت بفوزه على سيراميكا كليوباترا في الجولبة الثانية بنتيجة 2-0، والأخرى في كأس مصر وفاز فيها الأبيض على المقاولون بنتيجة 6-1.
وحتى الآن يملك الزمالك نقطتين من أول جولتين في الدوري المصري، حيث تعادل مع بيراميدز 2-2 ثم مع المقاولون العرب 1-1.
وعلى الصعيد القاري تمكن الزمالك من التأهل إلى دور المجموعات في كأس الكونفدرالية بعودته أمام أرتا سولار من الخسارة 2-0 ذهابا إلى الفوز 4-1 إيابا.