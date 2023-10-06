أدار له مباراتين في الموسم الماضي.. محمد معروف حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 23:07

كتب : FilGoal

محمد معروف

اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وجاء طاقم الحكام كالتالي:

حكم الساحة: محمد معروف

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الحكم المساعد 1: محمود أبو الرجال

الحكم المساعد 2: سامي هلهل

الحكم الرابع: أحمد ناصر

حكم الفيديو: محمود عاشور

حكم الفيديو المساعد: أحمد توفيق طلب

وأدار معروف مباراة واحدة في الدوري حتى الآن، بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري وانتهت بفوز الدراويش 3-1.

وفي الموسم الماضي أدار معروف مباراتين للزمالك، بواقع واحدة في الدوري انتهت بفوزه على سيراميكا كليوباترا في الجولبة الثانية بنتيجة 2-0، والأخرى في كأس مصر وفاز فيها الأبيض على المقاولون بنتيجة 6-1.

وحتى الآن يملك الزمالك نقطتين من أول جولتين في الدوري المصري، حيث تعادل مع بيراميدز 2-2 ثم مع المقاولون العرب 1-1.

وعلى الصعيد القاري تمكن الزمالك من التأهل إلى دور المجموعات في كأس الكونفدرالية بعودته أمام أرتا سولار من الخسارة 2-0 ذهابا إلى الفوز 4-1 إيابا.

الزمالك الدوري المصري محمد معروف
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