أدار له مباراتين في الموسم الماضي.. محمد معروف حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي

اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وجاء طاقم الحكام كالتالي:

حكم الساحة: محمد معروف

الحكم المساعد 1: محمود أبو الرجال

الحكم المساعد 2: سامي هلهل

الحكم الرابع: أحمد ناصر

حكم الفيديو: محمود عاشور

حكم الفيديو المساعد: أحمد توفيق طلب

وأدار معروف مباراة واحدة في الدوري حتى الآن، بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري وانتهت بفوز الدراويش 3-1.

وفي الموسم الماضي أدار معروف مباراتين للزمالك، بواقع واحدة في الدوري انتهت بفوزه على سيراميكا كليوباترا في الجولبة الثانية بنتيجة 2-0، والأخرى في كأس مصر وفاز فيها الأبيض على المقاولون بنتيجة 6-1.

وحتى الآن يملك الزمالك نقطتين من أول جولتين في الدوري المصري، حيث تعادل مع بيراميدز 2-2 ثم مع المقاولون العرب 1-1.

وعلى الصعيد القاري تمكن الزمالك من التأهل إلى دور المجموعات في كأس الكونفدرالية بعودته أمام أرتا سولار من الخسارة 2-0 ذهابا إلى الفوز 4-1 إيابا.