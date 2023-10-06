بهدف ناني.. خسارة جديدة لـ تريزيجيه في الدوري التركي

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 23:07

كتب : FilGoal

لويس ناني

شارك محمود حسن "تريزيجيه" كبديل في خسارة طرابزون سبور أمام أضنة سبور في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري التركي.

وحقق أضنة سبور الانتصار الثالث على التوالي له بفضل هدف البرتغالي المخضرم لويس ناني.

وسجل نجم مانشستر يونايتد السابق هدف التقدم في الدقيقة 29 من عمر اللقاء.

أخبار متعلقة:
بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يفوز على فريق كوكا بالدوري التركي تريزيجيه يشارك في خسارة طرابزون بـ ريمونتادا أمام هاتاي عاد من الإصابة.. تريزيجيه يصنع في فوز طرابزون على بشكتاش بثلاثية سيزامل تريزيجيه.. طرابزون سبور يتعاقد مع بيبي

وشارك تريزيجيه في الدقيقة 72 بدلا من اليوناني تاسياريش فوناتس لكن دون أن تغيير في النتيجة.

وخلال 18 دقيقة مرر تريزيجيه تمريرة مفتاحية انتهت بتسديدة وأكمل 6 تمريرات صحيحة من أصل 7، ومراوغتان ناجحتان بنسبة 100%، وفاز بـ 4 من 6 صراعات ثنائية مع لاعبي الخصم وتحصل على خطأ لصالحه.

ومنذ بداية الموسم لم يخض تريزيجيه أي مباراة كاملة، واكتفى بصناعة هدف وحيد، وغاب عن مباراتين بسبب الإصابة.

وارتقى أضنة سبور للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة بينما توقف رصيد طرابزون عند 12 نقطة في المركز الخامس.

ويستعد تريزيجيه للعودة لقائمة منتخب مصر مرة أخرى لمواجهتي زامبيا والجزائر وديا، بعدما غاب في التوقف الدولي الأخير بسبب الإصابة.

تريزيجيه الدوري التركي طرابزون أضنة سبور
نرشح لكم
ذا أثلتيك: إقالة مساعد مدرب شباب ريال مدريد بسبب شكره لـ برشلونة مؤتمر أنشيلوتي - ما يفعله الإعلام في قضية فينيسيوس "مقزز".. ونهائي كأس العالم يجب أن يُقام في بيرنابيو التي اعتزل فيرجسون من أجلها التدريب.. تركته وحيدا مؤتمر تين هاج - أزمة مانشستر يونايتد.. وموقف أنتوني وريجيلون مؤتمر أرتيتا عن لجوء جوارديولا للكرات العالية.. وإعادة مباراة توتنام ضد ليفربول مؤتمر جوارديولا: الروح أهم بكثير من التكتيك.. ورودري من أفضل لاعبي الوسط في العالم بعد إيجابية العينة الأولى.. سقوط بوجبا مرة أخرى في اختبار المنشطات صلاح ينافس سون وهالاند على جائزة لاعب الشهر من رابطة اللاعبين المحترفين
أخر الأخبار
مدرب أبو سليم: الزمالك ليس في حالته ولكن 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
زيزو يكشف كيف أتقن العرضيات من الحركة.. وسر العارضة ضد الأهلي 52 دقيقة | الدوري المصري
أوسوريو: جمهور الزمالك الأفضل في مصر وهذا ما أريده منهم.. ولم أطلب تغيير الجهاز الفني ساعة | الدوري المصري
موعد قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة ساعة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - الأهلي والاتحاد السكندري في طريق مشترك.. مواعيد مباريات البطولة العربية ساعة | كرة سلة
نعم أتذكرك.. الأهلي يصعق الاتحاد في دربي جدة بعد 1153 يوما.. و "VAR" يفسد فرحة بنزيمة ساعة | السعودية
أدار له مباراتين في الموسم الماضي.. محمد معروف حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
بهدف ناني.. خسارة جديدة لـ تريزيجيه في الدوري التركي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 2 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 3 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 4 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول