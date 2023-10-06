بهدف ناني.. خسارة جديدة لـ تريزيجيه في الدوري التركي

شارك محمود حسن "تريزيجيه" كبديل في خسارة طرابزون سبور أمام أضنة سبور في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري التركي.

وحقق أضنة سبور الانتصار الثالث على التوالي له بفضل هدف البرتغالي المخضرم لويس ناني.

وسجل نجم مانشستر يونايتد السابق هدف التقدم في الدقيقة 29 من عمر اللقاء.

وشارك تريزيجيه في الدقيقة 72 بدلا من اليوناني تاسياريش فوناتس لكن دون أن تغيير في النتيجة.

⏱ 72' Takımımızda oyuncu değişikliği #ADSvTS 🟢 Trezeguet 🔴 Fountas 🟢 Teklic 🔴 Vişça pic.twitter.com/9ZmN5pG5PP — Trabzonspor (@Trabzonspor) October 6, 2023

وخلال 18 دقيقة مرر تريزيجيه تمريرة مفتاحية انتهت بتسديدة وأكمل 6 تمريرات صحيحة من أصل 7، ومراوغتان ناجحتان بنسبة 100%، وفاز بـ 4 من 6 صراعات ثنائية مع لاعبي الخصم وتحصل على خطأ لصالحه.

ومنذ بداية الموسم لم يخض تريزيجيه أي مباراة كاملة، واكتفى بصناعة هدف وحيد، وغاب عن مباراتين بسبب الإصابة.

وارتقى أضنة سبور للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة بينما توقف رصيد طرابزون عند 12 نقطة في المركز الخامس.

ويستعد تريزيجيه للعودة لقائمة منتخب مصر مرة أخرى لمواجهتي زامبيا والجزائر وديا، بعدما غاب في التوقف الدولي الأخير بسبب الإصابة.