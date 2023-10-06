كرة يد - سيدات الأهلي يخسرن أمام بترو أتليتكو في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

خسرت سيدات الأهلي مواجهة نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد أمام بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 18-22.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 9-7 للفريق الأنجولي.

وستلتقي سيدات الأهلي مع DGSP الكونغولي في مباراة تحديد المركز الثالث، بعدما خسرن من بريميرو دي أجوستو الأنجولي بنتيجة 27-24 في ثاني مباريات نصف النهائي.

قائمة سيدات الأهلي جاءت كالآتي:

نصرة عيد - شهد الشواربي - فرح الشاذلي - منة سيد - أمينة هشام - فرح حازم - تقى كامل - رنا راضي - فيفالدا دا سيلفا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - أمينة عاطف - نوال خليل - سارة الخولي - ليلى حماد.

وتشارك سيدات الأهلي في البطولة المقامة في الكونغو خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري وحتى 7 أكتوبر المقبل.

وكانت سيدات الأهلي قد حققن برونزية النسخة الماضية من منافسات كأس الكؤوس والتي أقيمت في مصر.