كرة يد - سيدات الأهلي يخسرن أمام بترو أتليتكو في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا
الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 22:36
كتب : FilGoal
خسرت سيدات الأهلي مواجهة نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد أمام بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 18-22.
وانتهى الشوط الأول بنتيجة 9-7 للفريق الأنجولي.
وستلتقي سيدات الأهلي مع DGSP الكونغولي في مباراة تحديد المركز الثالث، بعدما خسرن من بريميرو دي أجوستو الأنجولي بنتيجة 27-24 في ثاني مباريات نصف النهائي.
قائمة سيدات الأهلي جاءت كالآتي:
نصرة عيد - شهد الشواربي - فرح الشاذلي - منة سيد - أمينة هشام - فرح حازم - تقى كامل - رنا راضي - فيفالدا دا سيلفا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - أمينة عاطف - نوال خليل - سارة الخولي - ليلى حماد.
وتشارك سيدات الأهلي في البطولة المقامة في الكونغو خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري وحتى 7 أكتوبر المقبل.
وكانت سيدات الأهلي قد حققن برونزية النسخة الماضية من منافسات كأس الكؤوس والتي أقيمت في مصر.