منافس مودرن فيوتشر - مدرب اتحاد العاصمة: مهمتنا لن تكون سهلة

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 22:29

كتب : FilGoal

عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد الجزائر

يرى الجزائري عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة أن مهمة فريقه لن تكون سهلة في البطولة الكونفدرالية التي يحمل لقبها.

وأقيمت اليوم الجمعة في جنوب إفريقيا قرعة دور المجموعات من الكونفدرالية لموسم 2023-2024.

وجاء مودرن فيوتشر في المجموعة الأولى بجوار الهلال الليبي وسوبر سبورت الجنوب إفريقي واتحاد العاصمة الجزائري.

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وقال بن شيخة عبر موقع ناديه: "القرعة أوقعتنا في مجموعة متوازنة تتخللها مباريات دربي أمام الهلال الليبي ومودرن فيوتشير المصري، وسنجري تنقلا طويلا إلى جنوب إفريقيا لمواجهة سوبر سبورت".

وشدد بن شيخة " مهمتنا لن تكون سهلة ولا نتوقع الحصول على أي هدية من أي منافس. سنحسب ألف حساب لكل فريق نلاقيه في هذا الدور لأن بلوغهم المجموعات دليل على أنهم يملكون إمكانيات كبيرة".

وأتم مدرب اتحاد العاصمة "علينا تسير المنافسة مباراة بمباراة من أجل التأهل إلى الدور القادم ومواصلة المشوار نحو الحفاظ على لقب البطولة".

ويحمل اتحاد العاصمة لقب النسخة الماضية من الكونفدرالية على حساب يانج أفريكانز بطل تنزانيا.

كما حصل اتحاد العاصمة على لقب السوبر الإفريقي عقب الفوز على الأهلي بهدف دون رد.

وجاءت نتائج قرعة دور المجموعات بالكونفدرالية كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى: الهلال الليبي- سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي- مودرن فيوتشر- اتحاد العاصمة الجزائري

المجموعة الثانية: أبو سليم الليبي- سوار كويا الغيني- ساجرادا الأنجولي- الزمالك

المجموعة الثالثة: أكاديميكا لوبيتو الأنجولي- دريمز الغاني- الإفريقي التونسي- ريفرز يونايتد النيجيري

المجموعة الرابعة: سيخوخون يونايتد الجنوب إفريقي- الملعب المالي- ديابيل نوارس الكونغولي- نهضة بركان المغربي.

الكونفدرالية اتحاد العاصمة مودرن فيوتشر
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