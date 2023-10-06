انتخابات الزمالك - عمرو أدهم يكشف عبر في الجول مشروعا لا يستطيع الأهلي تطبيقه

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 22:12

كتب : أحمد شوقي صلاح

عمرو أدهم

كشف عمرو أدهم المرشح لعضوية مجلس إدارة الزمالك عن مشروع يمكن للنادي تنفيذه ولا يستطيع الأهلي فعله في الخليج.

وتقام انتخابات الأبيض يوم 20 أكتوبر الجاري، ويُجري FilGoal.com حوارات مع المرشحين تباعا لتصبح الصورة أقرب وأوضح لجماهير النادي.

وقال عمرو أدهم خلال حواره مع FilGoal.com: "الزمالك لديه شعبية طاغية في الخليج ولم نستغلها الاستغلال الأمثل بعد، بدأنا بفكرة بسبطة خلال تواجدنا السابق بمشروع نادي زمالك الإمارات واستغللنا به اسم النادي. وربما يكون ذلك بداية مشروع زمالك السعودية وقطر والكويت وعمان، ويصبح الانتشار في الخليج أكبر".

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وأضاف "المنافس لن يستطيع تطبيق نفس الفكرة لوجود فرق تحمل نفس الاسم، هناك أهلي في السعودية وأهلي في قطر، وهذه ميزة يمكن استغلالها. نحتاج لإعادة القيمة الحقيقية لنادي الزمالك".

وعن قضة خالد بوطيب أجاب قائلا: "تعاملنا مع قضية خالد بوطيب كان به نوع من التراخي والإجمالي، بوطيب كان له مستحقات متأخرة تقدر بـ 160 ألف يورو، وما حدث أننا بادرنا بشكوى اللاعب، فرد اللاعب بشكوى مضادة، فنظر فيفا في شكوى اللاعب وليس النادي وحصل على حُكم لصالحه بالحصول على قيمة عقده البالغ 3 مليون 400 ألف يورو. كان من الأفضل التفاوض معه وحل الأمر وديا".

وتابع "كنا نعتمد على كسب الوقت بالذهاب للمحكمة الرياضية، ولكن على العكس الجميع كانوا يريدون حل الأزمات وديا مثل كريستيان جروس وبنيامين أشيمبونج وقضية أكاديمية حسام أشرف، وهو ما حدث".

وأتم "كسب الوقت أثبت أنه يعمل ضدنا، لأن في قضية في قضية شيكابالا الـ 500 ألف دولار (4 مليون جنيه بالسعر القديم للدولار)، أصبحوا مليون و500 ألف دولار (45 مليون جنيه بالسعر الجديد)، وللأسف لم نتعلم وكررنا نفس النهج خلال الـ 10 سنوات السابقة".

بإمكانكم معرفة كل التفاصيل للمرشح عمرو أدهم من خلال حواره مع FilGoal.com:

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