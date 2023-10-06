طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة ربيعة.. موقف عبد الفتاح وتطورات تجهيز صلاح محسن

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 21:50

كتب : حسام نور الدين

رامي ربيعة - الأهلي

كشف أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي عن جاهزية خالد عبد الفتاح من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق.

صلاح محسن

النادي : الأهلي

كريم وليد

النادي : الأهلي

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال جاب الله في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "خالد عبد الفتاح أجرى أشعة جديدة خلال الساعات الماضية، أكدت ‏تعافيه بشكل تام من إصابة الكتف التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة مع الفريق منذ بداية ‏الموسم".

وأضاف "‏عبد الفتاح تواجد في التدريبات الجماعية في الفترة الماضية ولكن ‏بشكل تحفظي، وتم تأجيل قرار مشاركته في المباريات الرسمية للاطمئنان بشكل أكبر على ‏جاهزيته بشكل تام، وهو ما أكدته نتائج الأشعة الجديدة التي أجراها مؤخرًا".‏

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وعن إصابة رامي ربيعة قال: "اللاعب خضع لجراحة بسيطة لإزالة خراج في القدم، وهو ما تسبب في غيابه عن مباراة إنبي في نصف نهائي كأس مصر".

وأضاف "ربيعة يخضع لبرنامج علاج طبيعي منفرد، وسيخضع لفحص طبي جديد غدا السبت للاطمئنان على مكان الجراحة وتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية".

وأجريت قياسات طبية وبدنية للاطمئنان على عمرو السولية ومحمود متولي ثنائي الفريق، حيث ينفذ الثنائي مرحلة جديدة من التدريبات المنفردة تمهيدا للعودة إلى التدريبات الجماعية.

ويؤدي السولية برنامجًا تأهيليًّا للتخلص من إصابة في العضلة الخلفية، بينما يعاني متولي من إصابة في العضلة الأمامية.

كما أوضح جاب الله إن الحالة الطبية للثنائي المصاب كريم وليد وصلاح محسن في تحسن مستمر، حيث يؤديان مرحلة جديدة من التأهيل للتخلص من الإصابة وفقا للجدول التدريبي.

وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها ‏مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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