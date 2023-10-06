خالد بيبو: هدفنا التتويج بدوري أبطال إفريقيا.. ونركز على مباراة الإسماعيلي المقبلة

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 21:53

كتب : حسام نور الدين

خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي

علق خالد بيبو مدير الكرة في النادي الأهلي على مجموعة فريقه في دوري أبطال إفريقيا التي أسفرت عنها القرعة والتي أقيمت اليوم الجمعة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الرابعة رفقة ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني و شباب بلوزداد الجزائري.

وقال خالد بيبو عبر موقع الأهلي الرسمي: "نحترم جميع المنافسين في دور المجموعات وهدفنا الدفاع عن اللقب، لكن من المبكر الحديث عن أي منافس في البطولة، إذ أن تركيزنا حاليا على مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري".

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وأضاف "نريد أن نستكمل انطلاقتنا القوية في الدوري ونحقق أهدافنا ونسعد جماهيرنا".

وأكمل "حققنا أول هدف لنا وهو التأهل لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، وأي مباراة مقبلة تكون هي الأهم لنا، لدينا لاعبين أصحاب خبرات يفصلون بين البطولات بشكل جيد، مع دور الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر في تدهيز اللاعبين بدنيا وفنيا".

وأنهى حديثه "هدفنا هو فوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لن نسبق الأحداث، لكن دوري أبطال إفريقيا هي المفضلة للأهلي وللجماهير، ونسعى أن نبتدي بشكل جيد في دور المجموعات لمساعدتنا للتويج بلقب الـ12".

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري.

وجاء ترتيب مباريات الأهلي كالتالي:

** ميدياما في مصر

** يانج أفريكانز في تنزانيا

** شباب بلوزداد في مصر

** شباب بلوزداد في الجزائر

** ميدياما في غانا

** يانج أفريكانز في مصر

وتقام المباريات في المواعيد التالية:

الجولة الأولى: 24 و25 نوفمبر

الجولة الثانية: 1 و2 ديسمبر

الجولة الثالثة: 8 و9 ديسمبر

الجولة الرابعة: 19 ديسمبر

الجولة الخامسة: 23 و24 فبراير

الجولة السادسة: 1 و2 مارس

الأهلي الدوري المصري خالد بيبو
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