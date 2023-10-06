تعادل رابع تواليا.. فاركو وسيراميكا كليوباترا يحصدان النقطة الأولى في الموسم

حصد فاركو وسيراميكا كليوباترا النقطة الأولى لكل فريق في الدوري بعد التعادل بنتيجة 2-2 في الجولة الثالثة من الدوري المصري بلقاء أقيم على استاد برج العرب.

سجل ثنائية سيراميكا: جون إيبوكا وأحمد قندوسي، فيما سجل لفاركو: وليد فرج وسيف تيري.

وحصد فاركو نقطته الأولى بعد خسارتين من مودرن فيوتشر والمصري، فيما خسر سيراميكا من الاتحاد في الجولة الأولى وله لقاء مؤجل ضد الأهلي في الثانية.

وللمباراة الرابعة على التوالي يتعادل فاركو وسيراميكا في الدوري فيما بينها.

التشكيل

وبدأ جون إيبوكا في هجوم سيراميكا كليوباترا، وجلس أحمد ياسر ريان على مقاعد بدلاء أيمن الرمادي.

فيما قاد سيف تيري وعمرو جمال كتيبة برونو روماو وفاركو.

وصف المباراة

ضغط سيراميكا كليوباترا مبكرا وأسفر أسلوبه عن هدفين.

في الدقيقة العاشرة مرر صديق أوجولا بينية في عمق دفاع فاركو انفرد على إثرها جون إيبوكا وسدد مسجلا الهدف الأول في موسم سيراميكا.

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وبعد 10 دقائق مرر أوجولا كرة أخرى لأحمد قندوسي الذي انفرد وسدد على يمين الحارس مسجلا أول أهدافه في الدوري المصري ومعززا تقدم فريقه بالهدف الثاني.

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في الدقيقة 24 تصدى محمد سعيد "شيكا" لتصويبة قوية من محمد شكري.

بدأ لاعبو فاركو تهديد مرمى محمد بسام فمرت تسديدة عمرو جمال أعلى عارضة سيراميكا في الدقيقة 36.

ثم أهدر مهاجم الأهلي السابق فرصة تسجيل الأول لفاركو برأسية مرت بجوار القائم.

ومن الفرصة الثالثة سجل وليد علي فرج الهدف الأول وتقليص الفارق في الدقيقة 41 من تسديدة قوية على يسار بسام.

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وبعد 3 دقائق سجل السوداني سيف تيري هدف التعادل بعد بينية من أحمد فؤاد لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

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شوط شيكا

في الشوط الثاني تألق شيكا وأبعد ببراعة تسديدة صديق أوجولا في الدقيقة 50.

ثم تصدى لتسديدة محمود زلاكة في الدقيقة 69، وحاول اللاعب ذاته مراوغة شيكا في الدقيقة 77 لكن الحارس كان في الموعد وأمسك الكرة في الوقت المناسب.

واصل شيكا تألقه وأبعد تسديدة محمد عادل في الدقيقة 84، ثم تصدى مجددا لفرصة زلاكة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع، لتنتهي المباراة بتعادل للفريقين.