"بيجامات كستور تتحمل عصور".. غزل المحلة يحتفل بذكرى حرب أكتوبر الـ 50 بطريقة خاصة

"مش بس بنقدم كورة حلوة، لا كمان بنقدم بيجامات كستور تتحمل عصـور"، هكذا احتفل نادي غزل المحلة بالذكرى الـ 50 لحرب أكتوبر.

ونشر زعيم الفلاحين عبر حسابه على "فيسبوك" صورة للأسرى الإسرائيليين خلال عودتهم ويظهرون مرتدين "بيجامات كاستور".

وتحتفل مصر بمرور 50 عاما على ذكرى الانتصار في حرب أكتوبر على العدو.

واشتهرت مصانع مدينة المحلة الكبرى بإنتاج الملابس المصنوعة من القطن والكتان والحرير.

وبحسب المتداول تاريخيا فإن أنور السادات الرئيس الراحل أمر بأن يرتدى الأسرى الإسرائيليين هذه البيجامات، خلال عملية تبادل الأسرى.

وكان يرتدي تلك البيجامات الأطفال عقب عملية الطهور التي كان يقوم بها الحلاقين في الأرياف، حتى لا يؤلمهم الجرح الناتج عن العملية.

يذكر أن مباراة الطيران وغزل المحلة في الدوري المصري موسم 1973-74 أقيمت وقت العبور في الثانية ظهرا وقت عبور قناة السويس.

وخلال اللقاء الذي أقيم في ملعب الترسانة، فوجئ الجميع بجماهير المحلة تصفق وتهتف، لم يكن يدرك لاعبي الفريق أأن الطيران الحربي بدأ يدك حصون الإسرائيليين، معلنا بدء حرب أكتوبر

الأمر لفت أنظار جميع من في أرض الملعب ودفعهم للسؤال عن السبب بين شوطي اللقاء، فالفريق لا يلعب بشكل سيء والنتيجة مازالت تشير للتعادل السلبي. والإجابة كانت العبور.

جمهور المحلة سمع في "الراديو" خبر بداية المعركة وعبور الجنود المصريين خط القناة بعد أن أذيع البيان الأول، فهتفوا لنادي الطيران تحية لدور الطيران الحربي في الحرب.

لم يتكلم لاعبو الفريقين عما سيفعلونه في الشوط الثاني إنما تفرغوا فقط للدعاء للجنود في المعركة، واتفق حكم المباراة إبراهيم الجويني مع لاعبي الفريقين على استكمال المباراة احتراما للحضور من الجماهير.