ذا أثلتيك: إقالة مساعد مدرب شباب ريال مدريد بسبب شكره لـ برشلونة

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 21:11

كتب : FilGoal

أدريا دياز

قرر ريال مدريد إقالة أدريا دياز مساعد مدرب فريق الشباب في النادي بسبب رسالة شكر إلى غريم الأزلي برشلونة.

ويعد سيرخيو لوبيز هو المدير الفني لفريق تحت 17 سنة في النادي الملكي، وتم تعيين مساعده دياز في شهر يوليو الماضي.

وبحسب شبكة "ذا أثلتيك" الموثوقة فعمل دياز في أجهزة فنية مختلفة في برشلونة لمدة أربعة أعوام من 2015 إلى 2019.

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وشدد الموقع أن إقالة النادي الملكي لدياز بسبب توجيه رسالة شكر إلى برشلونة بعدما دعموه أثناء مرض والدته بالسرطان.

وقرر ريال مدريد أن يدفع كامل عقد دياز الذي وقع عليه لمدة عام واحد، إذ ينص القانون عند فسخ التعاقد من طرف واحد فيجب دفع كامل العقد كتعويض وذلك ما فعله ريال مدريد.

وكشف الموقع أن بالتواصل مع مصدر كبير في قطاع ناشئين ريال مدريد رفض ذكر أسمه نفى إقالة دياز، بل أنه طلب الرحيل لاغتنام فرصة تدريب أكاديمية ليجانيس في الدرجة الثانية.

وعلى الجانب الآخر فهناك مصادر أخرى حسب الموقع تنفي هذه الرواية وأن ريال مدريد هو من رتب لدياز الانتقال إلى ليجانيس لتجميل الصورة أمام الجماهير والإعلام.

ولم يعط النادي الملكي معلومات أكثر من ذلك تخص القضية.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أوساسونا غدا السبت في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني
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