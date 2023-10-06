انتهت في دربي جدة - الاتحاد (0) - (1) الأهلي.. 3 نقاط ثمينة
الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 20:53
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي أمام الاتحاد في دربي مدينة جدة ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.
ويعود الفرنسي كريم بنزيمة لتشكيل اتحاد جدة الأساسي، فيما يقود رياض محرز تشكيل أهلي جدة.
ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي.
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نهاية المباراة
ق72 إلغاء الهدف بداعي وجود خطأ على كورنادو لاعب الاتحاد
ق71 كريم بنزيمة يسجل هدف التعادل بطريقة رائعة
ق51 تسديدة صاروخية من فابينيو تعلو مرمى أهلي جدة
بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول
ق 45+3 كانتي أرسل تمريرة رائعة للاعب كريم بنزيمة الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين وسددها ولكن ارتدت من القائم الأيسر.
ق31 فرانك كيسي يسجل هدف التقدم للنادي الأهلي من تسديدة قوية
ق14 صابة فرانك كيسي بعد كرة مشتركة مع لويز فيليبي ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.
ق12 كريم بنزيمة توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين وسدد الكرة على يمين الحارس ولكن تألق ميندي وتصدى للكرة بقدمه.
ق8 هدف ملغي لفريق أهلي جدة بداعي وجود تسلل على فراس البريكان قبل تسجيل الهدف.
انطلاق المباراة
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"الجنرال" كيسي يلقي بكلمة الافتتاح في دربي جدة ⚽🟢✨pic.twitter.com/WVuYUaFhv6#دوري_روشن_السعودي #الاتحاد_الاهلي— FilGoal (@FilGoal) October 6, 2023