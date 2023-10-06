انتهت في دربي جدة - الاتحاد (0) - (1) الأهلي.. 3 نقاط ثمينة

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 20:53

كتب : FilGoal

فرانك كيسي يسجل في اتحاد جدة

يلعب الأهلي أمام الاتحاد في دربي مدينة جدة ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويعود الفرنسي كريم بنزيمة لتشكيل اتحاد جدة الأساسي، فيما يقود رياض محرز تشكيل أهلي جدة.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الأهلي يخسر الصدارة في البطولة العربية.. ومواجهة مصرية محتملة علاء عبد العال: ضربة جزاء الاتحاد غير صحيحة.. وراض عن طريقة إدارتي للمباراة بهدف قاتل.. أبها يوقف انتصارات النصر المتتالية في الدوري السعودي لقاءات أولى.. تاريخ مواجهات الزمالك مع منافسيه قبل مجموعات الكونفدرالية

لمتابعة مباراة اتحاد جدة أمام الأهلي دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق72 إلغاء الهدف بداعي وجود خطأ على كورنادو لاعب الاتحاد

ق71 كريم بنزيمة يسجل هدف التعادل بطريقة رائعة

ق51 تسديدة صاروخية من فابينيو تعلو مرمى أهلي جدة

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق 45+3 كانتي أرسل تمريرة رائعة للاعب كريم بنزيمة الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين وسددها ولكن ارتدت من القائم الأيسر.

ق31 فرانك كيسي يسجل هدف التقدم للنادي الأهلي من تسديدة قوية

ق14 صابة فرانك كيسي بعد كرة مشتركة مع لويز فيليبي ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

ق12 كريم بنزيمة توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين وسدد الكرة على يمين الحارس ولكن تألق ميندي وتصدى للكرة بقدمه.

ق8 هدف ملغي لفريق أهلي جدة بداعي وجود تسلل على فراس البريكان قبل تسجيل الهدف.

انطلاق المباراة

أهلي جدة الدوري السعودي اتحاد جدة
نرشح لكم
الرياضية السعودية: اتحاد جدة يجهز حجازي لكأس العالم للأندية برشلونة أم السعودية؟ ماذا يعني فشل فريق ميسي في التأهل لنهائيات الدوري الأمريكي السعودية تتخذ أول خطوة رسمية لاستضافة كأس العالم 2034 فيفا يكشف الموعد النهائي لتلقي طلب استضافة كأس العالم 2034.. واختيار المستضيف بلماضي: رفضت تدريب أحد الأندية السعودية لهذا السبب الاتحاد الآسيوي: إعادة مباراة اتحاد جدة وسبهان الإيراني؟ لا اتفاق حول ذلك إصابة بنزيمة في دربي جدة لن تبعده عن الملاعب في يوم سافيتش.. الهلال يفوز على الأخدود بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري السعودي
أخر الأخبار
نفاد تذاكر الجانب المصري في لقاء الجزائر بملعب هزاع بن زايد دقيقة | منتخب مصر
رئيس نابولي: حاولت التعاقد مع لويس إنريكي في الصيف.. ولحسن الحظ لم تتم 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
التجربة الأولى بعد البرازيل.. تيتي مدربا لـ فلامينجو 59 دقيقة | أمريكا
كما كشف في الجول.. خالد جلال يتولى تدريب فاركو ساعة | الدوري المصري
محمد منير والكرة 2 ساعة | الكرة المصرية
تعرف على البلدان المنظمة للبطولات القارية في السنوات المقبلة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بداية رائعة ونهاية حزينة.. أبرز 10 لقطات في مسيرة إدين هازارد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
شكوك حول مشاركة مدافع ولفرهامبتون في لقاء مصر والجزائر 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 3 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 4 تغيير موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر.. وطرح التذاكر