كرة سلة - الأهلي يخسر الصدارة في البطولة العربية.. ومواجهة مصرية محتملة

خسر الأهلي أمام بيروت اللبناني بنتيجة 79-70 في ختام منافسات دور المجموعات للبطولة العربية لأندية كرة السلة.

تقدم بيروت في الربع الأول بنتيجة 17-11.

وفي الربع الثاني اتسعت الفجوة حتى وصلت إلى فارق 12 نقطة، ولكن بنهاية الربع تصاعد نسق الأهلي ووصلت النتيجة إلى 37-33.

مع انطلاق الربع الثالث قلص الأهلي الفارق إلى نقطة واحدة، ولكن أحكم بيروت قبضته على المباراة لينتهي الربع الثالث بنتيجة 65-49 وفارق 16 نقطة.

واشتعلت الأجواء في النهايات حين قلص الأهلي الفارق إلى 4 نقاط قبل النهاية بدقيقتين، ولكن تسجيل بيروت لـ 5 نقاط متتالية أنهى المباراة عمليا.

وبذلك يحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته، التي تصدرها بيروت اللبناني بحسمه لموقعة الصدارة.

وكان الأهلي قد فاز بمبارياته الثلاث السابقة على دجلة العراقي (92-77) والاتحاد الليبي (65-55) ومجد طنجة المغربي (85-71).

وبذلك يتأهل الأهلي لملاقاة الفتح السعودي ثالث المجموعة الثانية في دور الـ 16.

بينما يلعب الاتحاد السكندري متصدر المجموعة الثالثة، ضد خدمات البريج الفلسطيني رابع المجموعة الأولى.

وفي حال فوز الفريقين المصريين سيلتقيان معا في ربع النهائي.

وتقام النسخة الخامسة والثلاثون من منافسات البطولة العربية للأندية بمشاركة ثنائي مصري.

ويمثل مصر في البطولة كل من الأهلي والاتحاد السكندري.

وكان الاتحاد السكندري قد حصد لقب البطولة تسع مرات سابقة آخرهم نسختي 2018 و2019.

أما الأهلي فوصل نهائي آخر نسختين إذ حصد لقب 2021 ووصافة نسخة 2022.