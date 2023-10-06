علاء عبد العال: ضربة جزاء الاتحاد غير صحيحة.. وراض عن طريقة إدارتي للمباراة

يرى علاء عبد العال المدير الفني للجونة أن ضربة جزاء التي تم احتسابها للاتحاد السكندري في نهاية اللقاء غير صحيحة.

وقاد أجوستينو مابولولو بفضل ثنائيته فريقه الاتحاد لحصد نقطة ثمينة على ملعب الإسكندرية أمام الجونة بعدما حول تأخر فريقه 2-0 لتعادل 2-2 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال علاء عبد العال خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "تفاجأت عندما احتسب الحكم ضربة جزاء للاتحاد السكندري، المتواجدون في الخارج أبلغوني بعدم صحتها".

وأضاف "راض عن نفسي وطريقة إدارتي للمباراة، جمهور الاتحاد كان بأعداد كبيرة وهذه هي متعة كرة القدم، وبالرغم من ذلك تمكنا من تسجيل الهدف الأول من ضربة جزاء صحيحة".

وأتم "تعرضنا لحالة طرد، لكن طلبت من اللاعبين في غرفة تغيير الملابس استغلال كل الفرص المتاحة، ونجحنا في تسجيل الهدف الثاني. أشكر اللاعبين على مجهودهم بالرغم من ارتفاع درجة الحرارة".

وحصد الاتحاد نقطته الرابعة في جدول الدوري من 3 مباريات في المركز السابع، فيما ظل الجونة دون فوز برصيد نقطة في المركز الـ13.