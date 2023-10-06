التشكيل - عودة بنزيمة... ومحرز وفيرمينو أساسيان في دربي جدة

عاد الفرنسي كريم بنزيمة لتشكيل اتحاد جدة أمام غريمه الأهلي بعد تعافيه من الإصابة.

ويلعب اتحاد جدة أمام الأهلي في دربي مرتقب ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

وأعلن نونو سانتو مدرب اتحاد جدة تشكيل فريقه للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: مهند الشنقيطي - حسن كادش – أحمد بامسعود - مدالله العليان

الوسط: - فابينيو – نجولو كانتي – إيجور كورنادو.

الهجوم: عبد الرازق حمد الله – روماينيو - كريم بنزيمة.

في المقابل يعتمد ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة على روبرتو فيرمينو ورياض محرز في هجوم فريقه.

ويغيب آلان سان ماكسيمان جناح أهلي جدة عن الدربي لعدم الجاهيزية.

وجاء تشكيل أهلي جدة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في الدفاع: بسام الحريجي- روجر إيبانيز- عبد الباسط هندي - عبد الله العمار

في الوسط: جابريل فيجا - فرانك كيسي- محمد المجحد

في الهجوم: رياض محرز- روبرتو فيرمينو- فراس البريكان.