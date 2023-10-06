عبد الواحد السيد: لا توجد مجموعة سهلة.. وهدفنا التتويج بالكونفدرالية

يرفض عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك وصف مجموعة فريقه بالبطولة الكونفدرالية بالسهلة.

وأسفرت قرعة دور المجموعات في الكونفدرالية عن وقوع الزمالك في المجموعة الثانية.

ويتواجد الزمالك رفقة كل من أبو سليم الليبي وسوار كويا الغيني وساجرادا الأنجولي.

وقال السيد عبر موقع ناديه: "أرفض وصف مجموعة بالسهلة أو الصعبة،الزمالك سيستعد بجدية لكافة المنافسين من أجل الفوز في المباريات والتأهل للدور التالي".

وواصل "لدينا هدف واحد وهو التأهل للدور التالي من أجل المنافسة على اللقب. علينا التركيز والاستعداد بشكل جيد من أجل التتويج بالبطولة".

وأتم "جميع الفرق المنافسة قوية طالما تأهلت لدور المجموعات. سندرس فرق المجموعة بحثا عن الظهور بشكل قوي في البطولة".

وسيبدأ الزمالك مبارياته في دور المجموعات في مصر وينهيه بها كذلك.