مؤتمر أنشيلوتي - ما يفعله الإعلام في قضية فينيسيوس "مقزز".. ونهائي كأس العالم يجب أن يُقام في بيرنابيو

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 19:34

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد لاس بالماس

تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد قبل مواجهة أوساسونا ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "نريد إنهاء الفترة الحالية بشكل جيد قبل التوقف الدولي. نريد إنهاء المرحلة الحالية بصورة قوية رغم أننا نعرف قوة أوساسونا. لطالما لعبوا بشكل جيد هنا على ملعبنا، ولم نهزمهم في آخر مناسبتين".

وأضاف "سنلعب بأفضل شكل ممكن وسنحاول الخروج بالنقاط الثلاث. سنلعب كرة سريعة تتحلى بالحدة. أوساسونا فريق يدافع بشكل جيد وسيحاولون إخراجنا من مواقعنا لإيذائنا ولذلك يجب أن نهاجم بذكاء وأن نتفادى المخاطرة في الخلف".

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وعن غياب دافيد ألابا قال: "إنه ليس بحالة جيدة حتى الآن ولذلك لن يلعب غدا. لدينا خيارات أخرى في قلب الدفاع مثل فيرلان ميندي وأوريليان تشواميني".

وتابع "جربنا تشواميني في هذا المركز بالتدريبات خلال آخر يومين ولديه الجودة الدفاعية، فهو يجيد مواقف الواحد ضد واحد وقوي في الهواء، أما ميندي فهو مدافع بطبيعته ومعتاد على اللعب في الرباعي الخلفي".

وعن فينيسيوس جونيور وشهادته الأخيرة في المحكمة بشأن الهجوم العنصري ضده قال: "لقد كان ضحية لهجوم عنصري ولا يهم سواء كان هذا من شخص واحد أو من 10 آلاف".

وأضاف "نحن في منتصف عملية قضائية، وأشعر بالتقزز والغضب من محاولات بعض وسائل الإعلام لتشتيت المسألة".

وأوضح "إنه يقوم بعمل رائع وهو متحفز كالعادة. لم أتحدث معه عن هذا الأمر ولا أحد يعرف ماذا قال للمحكمة. سيكون سعيدا باللعب غدا".

وخرج فينيسيوس للشهادة أمس -الخميس- أمام المحكمة في قضية اتهام 3 مشجعين لفالنسيا بهجوم عنصري ضده.

وعن استضافة إسبانيا لكأس العالم 2030 رفقة المغرب والبرتغال قال: "إنها أخبار جيدة لإسبانيا فهو حدث مهم. حقيقة أن بعض المباريات ستلعب خارج إسبانيا لا تقلل من سعادة الحدث، فهو لا يزال استثنائيا".

وأوضح "نهائي كأس العالم يجب أن يُلعب في مدريد عاصمة إسبانيا، وعلى ملعب سانتياجو بيرنابيو لأنه أفضل ملعب في العالم، بهذه البساطة حقا".

وعن إمكانية رحيل لوكا مودريتش في يناير قال أنشيلوتي: "لا أظن أنه يفكر في ذلك. إنه يشعر بأهميته كلاعب وكذلك نحن أيضا. سيكون مهما خلال الموسم ونحن سعداء بوجوده".

وواصل "أتحدث معه كل يوم وهو لا يزال متحفزا ومستعدا للمساهمة مع الفريق وهو يعني لنا الكثير".

وأخيرا عن ابتعاد رودريجو عن التسجيل قال: "المهاجمون يمرون بلحظات يصعب عليهم خلالها التسجيل ويجب أن يتماسكوا وألا يركزوا فقط على ذلك. إنه يعمل لأجل الفريق ويساهم معه وفي الوقت الحالي لم نكن بحاجة لأهدافه لأننا فزنا بجميع مبارياتنا فيما عدا واحدة".

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات وهزيمة وحيدة في 8 مباريات.

بينما يليه برشلونة حامل اللقب برصيد 20 نقطة، من 6 انتصارات وتعادلين.

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