مودي لـ في الجول: مودرن فيوتشر لم يتأثر برحيل نجومه.. واتحاد العاصمة يُصعب المهمة

شدد أحمد عبد العزيز مودي لاعب نادي الهلال الليبي على صعوبة مجموعة فريقه بمنافسات الكونفدرالية الإفريقية.

وأقيمت اليوم الجمعة في جنوب إفريقيا قرعة دور المجموعات من الكونفدرالية لموسم 2023-2024.

وجاء مودرن فيوتشر في المجموعة الأولى بجوار الهلال الليبي وسوبر سبورت الجنوب إفريقي واتحاد العاصمة الجزائري.

وقال مودي في تصريحات عبر FilGoal.com : "مودرن فيوتشر يملك فريقا مميزا ولم يتأثر برحيل عدد من نجومه إلى بيراميدز بداية الموسم. شاهدنا الفريق بدأ الدوري بشكل جيد ويملك أسماء مميزة ودولية".

وأضاف "وجود اتحاد العاصمة حامل اللقب وكذلك سوبر سبورت الجنوب إفريقي يزيد من صعوبة مهمتنا، لكن الجهاز الفني بقيادة محمد عودة سيدرس الفرق المنافسة بشكل جيد من أجل الاستعداد الأمثل".

وأتم "سنخوض دورة ودية في ليبيا من أجل الاستعداد للدوري وكذلك دور المجموعات. سعيد بالمشاركة مع الهلال في ظهوره الأول بدور المجموعات ولدينا طموح في الوصول بعيدا بالبطولة".

ويتواجد الهلال الليبي بقيادة المدرب المصري محمد عودة ضمن مجموعة مودرن فيوتشر، بعدما حسم التاهل على حساب رايون سبورت بعدما انتهت مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي 1/1، ليلجا الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها الفريق الليبي بنتيجة 4 / 2، وخطف بطاقة الصعود إلى دور المجموعات بالكونفدرالية.

وانضم مودي لصفوف الهلال الليبي بعقد يمتد لموسم واحد بعد في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع فاركو.

ويلعب مودي تحت قيادة محمد عودة المدير الفني السابق للمقاولون العرب وغزل المحلة.

وبدأ مودي مسيرته في الدوري الممتاز مع الإسماعيلي في 2011، قبل أن يحظى بمسيرة كبيرة مع أكثر من نادي في الدوري المصري مع بتروجيت والمقاولون العرب قبل الانتقال لمصر للمقاصة ثم فاركو.

وتخللت مسيرة مودي رحلة احتراف في نادي النجمة اللبناني في موسم على سبيل الإعارة في 2014.