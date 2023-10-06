كرة سلة - صدارة في الختام.. الاتحاد السكندري يسحق السيب العماني في البطولة العربية

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 19:14

كتب : FilGoal

أحمد عادل دولا - كرة سلة الاتحاد

اكتسح الاتحاد السكندري فريق السيب العماني الأهلي القطري بفارق 48 نقطة ضمن منافسات الجولة الرابعة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية لكرة السلة.

وتغلب الاتحاد على السيب بنتيجة 101-53.

ويقع الاتحاد في المجموعة الثانية رفقة أندية الاتحاد الجزائري ودينامو اللبناني والسيب العماني والأهلي القطري.

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وفاز الاتحاد السكندري عليهم جميعا، حيث تغلب على اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة 89-53 في الجولة الافتتاحية، قبل أن يهزم دينامو اللبناني 96-89، ثم فاز على الأهلي القطري بنتيجة 127-52.

ويتأهل أول 4 أندية من كل مجموعة إلى ثمن النهائي.

وتأهل بالترتيب من هذه المجموعة: الاتحاد السكندري واتحاد الجزائر والسيب العماني ودينامو اللبناني، فيما خرج الأهلي القطري.

وتقام النسخة الخامسة والثلاثون من منافسات البطولة العربية للأندية بمشاركة ثنائي مصري.

ويمثل مصر في البطولة كل من الأهلي والاتحاد السكندري.

وكان الاتحاد السكندري قد حصد لقب البطولة تسع مرات سابقة آخرهم نسختي 2018 و2019.

أما الأهلي فوصل نهائي آخر نسختين إذ حصد لقب 2021 ووصافة نسخة 2022.

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