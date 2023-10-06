انتهت في كرة السلة - الأهلي (70)-(79) بيروت.. ختام مجموعات البطولة العربية

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 19:03

كتب : FilGoal

عمرو الجندي - عمر عبادة - الأهلي كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد بيروت اللبناني في آخر مباريات دور المجموعات للبطولة العربية لكرة السلة.

وتلعب هذه المباراة على صدارة المجموعة.

وفاز الأهلي على بمبارياته الثلاث السابقة على دجلة العراقي والاتحاد الليبي ومجد طنجة المغربي.

وتقام النسخة الخامسة والثلاثون من منافسات البطولة العربية للأندية بمشاركة ثنائي مصري.

ويمثل مصر في البطولة كل من الأهلي والاتحاد السكندري.

وكان الاتحاد السكندري قد حصد لقب البطولة تسع مرات سابقة آخرهم نسختي 2018 و2019.

أما الأهلي فوصل نهائي آخر نسختين إذ حصد لقب 2021 ووصافة نسخة 2022.

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نهاية المباراة: الأهلي 70-79 بيروت

77-70

74-70.. 4 نقاط فقط

74-67.. الأهلي يقلص الفارق إلى 7 نقاط قبل النهاية بدقيقتين

74-62

69-52

69-49.. بيروت يقترب من حسم صدارة المجموعة

نهاية الربع الثالث: الأهلي 49-65 بيروت

63-49 لبيروت

54-45

ثلاثية تقلص الفارق إلى 7 نقاط.. 50-43

الأهلي يحاول تقليص الفارق من جديد.. 50-40

بيروت يوسع الفارق مرة أخرى.. 50-38

39-36

الأهلي يبدأ الربع الثالث بشراسة ويقلص الفارق لنقطة وحيدة

نهاية الربع الثاني: الأهلي 33-37 بيروت

37-33.. الفارق إلى 4 نقاط من رمية حرة

37-32.. الفارق 5 نقاط الآن والأهلي ليقترب

37-30

37-28 لبيروت

34-26

31-23.. الأهلي يواصل تقليص الفارق إلى 8 نقاط

31-21.. الأهلي يقلص الفارق إلى 10 نقاط

31-19.. الفارق يتسع لـ 12 نقطة

24-15 لصالح بيروت

19-11

نهاية الربع الأول: الأهلي 11-17 بيروت

17-9.. الفارق يتسع للفريق اللبناني

11-9.. الأهلي يقلص الفارق

7-2 للفريق اللبناني

4-2

بيروت يتقدم 4-0

بداية المباراة

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الأهلي كرة سلة البطولة العربية لكرة السلة
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