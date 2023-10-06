كأس العالم للكرة الشاطئية - منتخب مصر في ظهوره الأول رفقة الإمارات وأمريكا وإيطاليا

تواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية 2024 والمقرر إقامتها في الإمارات.

وتقام البطولة في الفترة من 15 وحتى 25 فبراير 2024.

وتواجد منتخب مصر مع الإمارات المستضيفة، وكل من منتخبي أمريكا وإيطاليا.

وتأهل منتخب مصر للبطولة بعدما حقق لقب وصافة إفريقيا لحساب السنغال.

ويشارك منتخب مصر لأول في تاريخه للبطولة.

🔴📸 منتخب الشاطئية بالمجموعة الأولى بكأس العالم أسفرت قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي ستقام في الإمارات فبراير المقبل عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى بالبطولة وتضم منتخبات إيطاليا والإمارات وأمريكا. وأكد مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم… pic.twitter.com/uOyATaHCtJ — EFA.eg (@EFA) October 6, 2023

وقال مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية عبر اتحاد الكرة: "البطولة صعبة وقوية ولكن المنتخب سينافس بقوة على تحقيق إنجاز يليق بالكرة المصرية فى أول تأهل إلى كأس العالم".

وجاءت مجموعات البطولة:

1: الإمارات – مصر – أمريكا – إيطاليا

2- إسبانيا – إيران – تاهيتي – الأرجنتين

3- السنغال – بيلاروسيا – كولومبيا – اليابان

4- البرازيل – عُمان – البرتغال - المكسيك