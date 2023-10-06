كأس العالم للكرة الشاطئية - منتخب مصر في ظهوره الأول رفقة الإمارات وأمريكا وإيطاليا

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 18:59

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الشاطئية

تواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية 2024 والمقرر إقامتها في الإمارات.

وتقام البطولة في الفترة من 15 وحتى 25 فبراير 2024.

وتواجد منتخب مصر مع الإمارات المستضيفة، وكل من منتخبي أمريكا وإيطاليا.

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وتأهل منتخب مصر للبطولة بعدما حقق لقب وصافة إفريقيا لحساب السنغال.

ويشارك منتخب مصر لأول في تاريخه للبطولة.

وقال مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية عبر اتحاد الكرة: "البطولة صعبة وقوية ولكن المنتخب سينافس بقوة على تحقيق إنجاز يليق بالكرة المصرية فى أول تأهل إلى كأس العالم".

وجاءت مجموعات البطولة:

1: الإمارات – مصر – أمريكا – إيطاليا

2- إسبانيا – إيران – تاهيتي – الأرجنتين

3- السنغال – بيلاروسيا – كولومبيا – اليابان

4- البرازيل – عُمان – البرتغال - المكسيك

منتخب مصر للكرة الشاطئية كأس العالم للكرة الشاطئية
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