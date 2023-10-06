انتهت الدوري المصري - فاركو (2) (2) سيراميكا كليوباترا.. تعادل
الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 18:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو وسيراميكا كليوباترا في الجولة الثالثة من الدوري المصري.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــا.
--
انتهت
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 44: جووول سيف تيري يسجل التعادل من انفراد بعد بينية أحمد فؤاد
ق 40: جووول وليد علي يسجل هدف تقليص الفارق بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء
ق 19: جووول الثاااني.. أحمد قندوسي ينفرد ويسدد في الشباك
ق 10: جون إيبوكا يسجل الهدف الأول
بداية اللقاء
نرشح لكم
تعادل رابع تواليا.. فاركو وسيراميكا كليوباترا يحصدان النقطة الأولى في الموسم "بيجامات كستور تتحمل عصور".. غزل المحلة يحتفل بذكرى حرب أكتوبر الـ 50 بطريقة خاصة علاء عبد العال: ضربة جزاء الاتحاد غير صحيحة.. وراض عن طريقة إدارتي للمباراة التشكيل - إيبوكا يقود سيراميكا كليوباترا.. وثنائي في هجوم فاركو بحثا عن النقطة الأولى ثنائية مابولولو تكتب عودة قاتلة لـ الاتحاد أمام الجونة في +99 قائمة الزمالك – عودة محمود علاء وحاتم سكر وعمرو السيسي أمام البنك الأهلي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-10-2023 والقنوات الناقلة.. مباراتان بالدوري واتحاد جدة ضد الأهلي حسام عاشور: لم أتوقع رحيل السعيد ورمضان عن الأهلي.. وتمنيت اعتزال فتحي بالقميص الأحمر