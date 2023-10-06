التشكيل - إيبوكا يقود سيراميكا كليوباترا.. وثنائي في هجوم فاركو بحثا عن النقطة الأولى

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 18:42

كتب : FilGoal

فاركو - سيراميكا

أعلن فاركو وسيراميكا كليوباترا تشكيلهما قبل مواجهة اليوم على استاد برج العرب في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويبدأ جون إيبوكا في هجوم سيراميكا كليوباترا، ويجلس أحمد ياسر ريان على مقاعد بدلاء أيمن الرمادي.

فيما يقود سيف تيري وعمرو جمال كتيبة برونو روماو وفاركو.

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وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد شكري - أرثر چاستيس - رجب نبيل - أحمد هاني

الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمود نبيل - صديق أوجولا - محمد عنتر

خط الهجوم: جون إيبوكا

فيما جاء تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: جابر كامل – عبد الله بكري – محمود البدري – جيفرسون إينكادا

الوسط: كينجسلي سوكاري – محمد فخري – وليد علي – أحمد فؤاد

الهجوم: عمرو جمال – سيف تيري

ولم يحقق كلا الفريقين الفوز حتى الآن، فاركو خسر من فيوتشر والمصري، فيما خسر سيراميكا من الاتحاد وتأجلت مباراته ضد الأهلي.

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