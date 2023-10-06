ثنائية مابولولو تكتب عودة قاتلة لـ الاتحاد أمام الجونة في +99

قاد أجوستينو مابولولو بفضل ثنائيته فريقه الاتحاد لحصد نقطة ثمينة على ملعب الإسكندرية أمام الجونة بعدما حوّل تأخر فريقه 2-0 لتعادل 2-2.

سجل ثنائية الجونة: أحمد بلحاج، فيما سجل مابولولو.

وارتقى مابولولو لصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري مبكرا برصيد 4 أهداف بعد 3 جولات.

وأصبح الأنجولي أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في الدوري المصري منذ انضمامه برصيد 33 هدفا متفوقا على بعد أحمد سيد "زيزو" صاحب الـ 32 هدفا.

وأصبح بلحاج خامس لاعب يهدر من ركلة جزاء في الدوري الموسم الجاري.

وللمرة الثانية في الجولة الثالثة يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لكل فريق بعد مباراة سموحة والمقاولون العرب أمس الخميس.

وحصد الاتحاد نقطته الرابعة في جدول الدوري من 3 مباريات في المركز السابع، فيما ظل الجونة دون فوز برصيد نقطة في المركز الـ13.

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التشكيل

قاد أرنو وجبريل شيكودي هجوم الجونة، بينما بدأ أجوستينو مابولولو أساسيا في هجوم الاتحاد.

وصف المباراة

تألق المهدي سليمان مبكرا في التصدي لتسديدة جبريل شيكودي لاعب الجونة، ثم مرت متابعة أحمد بلحاج في الشباك في الدقيقة الثامنة أعلى العارضة.

وبعد 4 دقائق تحصل الجونة على ركلة جزاء بعد تأكيد تقنية الفيديو على صحتها.

الركلة انبرى لها أحمد بلحاج وتصدى لها مهدي سليمان ثم تابعها المغربي في الشباك مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 13.

وبعد 9 دقائق سجل مابولولو هدف التعادل لكن الهدف ألغي بداعي التسلل في بداية اللعبة على أحمد عيد.

طارق العشري أجرى تغييرا بمشاركة هشام صلاح بدلا من مصطفى إبراهيم في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 39 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه أليو جاتا مدافع الجونة بسبب تدخل قوي على رأس زغلول الدسوقي لاعب الاتحاد.

شوط أول انتهى بتقدم الجونة بهدف دون رد.

وفي بداية الشوط الثاني دفع طارق العشري بكل من أحمد عادل وبيكالي أوبامي لتعزيز الهجوم.

لكن 5 دقائق على بداية الشوط الثاني كانت كافية، انفراد لبلحاج وتسديدة أرضية ترتطم بالقائم وتسكن الشباك.

وقلص مابولولو الفارق في الدقيقة 70 بتسديدة من الوضع طائرا من فوق أحمد مسعود، وتقنية الفيديو أكدت صحة الهدف لتصبح النتيجة 2-1.

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وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع تصدت العارضة لتسديدة بيكالي أوبامي.

وأوقف عبد العزيز السيد اللقاء عدة دقائق للتأكد من وجود ركلة جزاء لصالح رجب عمران في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا، وبالفعل احتسبها.

الأنجولي مابولولو سدد كرة قوية في منتصف المرمى من علامة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة التاسعة من الوقت بدلا من الضائع.