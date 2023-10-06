تشكيل النصر - رونالدو ومانى يقودان الهجوم.. وبروزوفيتش أساسي أمام أبها

يقود الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني هجوم النصر خلال مواجهة أبها.

ويستضيف النصر نظيره أبها على ملعب الأول بارك ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأعلن لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر تشكيل فريقه لمواجهة أبها.

وجاء تشكيل النصر لمواجهة أبها كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - إيمريك لابورت - ألكيس تيليس

الوسط: عبدالله الخيبري - أوتافيو مونتيرو - بروزوفيتش - أندرسون تاليسكا

الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.