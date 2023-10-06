مؤتمر أرتيتا عن لجوء جوارديولا للكرات العالية.. وإعادة مباراة توتنام ضد ليفربول

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 17:27

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا وبيب جوارديولا - مانشستر سيتي وأرسنال

علق ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال على طريقة منافسه مانشستر سيتي في اللجوء للكرات العالية للخروج من الضغط العالي لمنافسيه.

ويستعد أرسنال لمواجهة نظيره مانشستر سيتي في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي: "مانشستر سيتي اعتمد على الكرات العالية ضد ليفربول وبرايتون يتأقلم حسب الخصم، لديهم صفات وجودة مختلفة مع إيدرسون والحارس الثاني".

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وأكمل "لن تكون المباراة حاسمة أو محورية بالتأكيد على سباق لقب الدوري، يجب علينا أن نكون في أفضل حالاتنا".

وعن طلب يورجن كلوب لإعادة مباراة توتنام وليفربول قال: "لا تعليق".

وكانت تقنية حكم الفيديو ألغت هدفا لليفربول ضد توتنام وتم إثبات صحته فيما بعد وتم الاعتذار للريدز.

وعن حالة بوكايو ساكا وتوماس بارتي من الإصابات قال: "كان يجب استبدال ساكا في مباراة لانس الأخيرة بسبب الإصابة سأترك تعافيه للأطباء، كنا نريد أن نضم بارتي للفريق لكن لم نستطع إشراكه أمام لانس".

وأنهى تصريحاته "تروسارد لاعب مهم حقا هو جيد جدا ولديه تأثير كبير، غاب أمام برينتفورد لكن غير ذلك هو في حالة جيدة، سعيد ببن وايت وبتطوره سواء كقلب دفاع أو كظهير".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بينما يأتي أرسنال في المركز الثالث بـ17 نقطة.

أرسنال ليفربول توتنام الدوري الإنجليزي أرتيتا بيب جواديولا
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