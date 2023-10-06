كرة يد - الأهلي يصل لنهائي إفريقيا من أجل اللقب السادس

تأهل الأهلي لنهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد بعد الفوز على بي إم سي الكونغولي في نصف النهائي بنتيجة 37-24.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم الأهلي بنتيجة 20-12.

وسيلتقي الأهلي في النهائي مع جيه إس كيه الكونغولي الذي فاز على فاب الكاميروني بنتيجة 29-24.

وسيقام النهائي غدا السبت في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويأمل الأهلي حصد اللقب لأول مرة منذ 2016 عندما فاز على الترجي التونسي آنذاك.

ويعد الأهلي ثالث أكثر فريق تحقيقا للقب برصيد 5 ألقاب في المركز الثالث بعد الزمالك (12) ومولودية الجزائر (11).