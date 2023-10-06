بعد إيجابية العينة الأولى.. سقوط بوجبا مرة أخرى في اختبار المنشطات

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 15:32

كتب : FilGoal

بول بوجبا - يوفنتوس

أثبت إيجابية العينة الثانية لبول بوجبا لاعب يوفنتوس في اختبار تعاطي المنشطات.

وتم إيقاف بوجبا بشكل مؤقت على خلفية تعاطيه المنشطات بعد مباراة أودينيزي في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإيطالي.

وطلب بوجبا بأن تتاح له فرصة إعادة الاختبار عن طريق هرمون التستوستيرون وسقط في الاختبار مرة أخرى وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا.

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ولم يحدد يوفنتوس بعد الإجراء الذي سيتخذه ضد بوجبا في الوقت الحالي إذ لم ينشر أي رد عبر بيان رسمي حتى الآن.

يذكر أن بعد سقوط بوجبا في الاختبار الأول قرر السيدة العجوز تجميد راتب بوجبا الذي يتقاضى سنويا ثمانية ملايين يورو.

بالإضافة إلى عدم تدرب لاعب مانشستر يونايتد السابق مع الفريق في الحصص التدريبية الجماعية.

واستند يوفنتوس إلى البند الخامس من رابطة اللاعبين الإيطالية تتيح للأندية إيقاف صرف راتب اللاعب إذا تم إيقافه حتى ولو بشكل احترازي حال فشله في اختبار كشف المنشطات.

وكانت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أكدت أن يوفنتوس ربما يتجه لفسخ عقد بوجبا والذي سيوفر 30 مليون يورو بعد احتساب الضرائب.

ويمتد عقد بوجبا إلى عام 2026 بعدما انضم ليوفنتوس في صيف قبل الماضي في صفقة انتقال حر من مانشستر يونايتد.

ومنذ انتقال الفرنسي للبيانكونيري خاض بوجبا 213 دقيقة فقط بقميص يوفنتوس إذ غاب لاعب مانشستر يونايتد السابق بسبب الإصابات.

بوجبا يوفنتوس الدوري الإيطالي
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