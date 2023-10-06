قائمة الزمالك – عودة محمود علاء وحاتم سكر وعمرو السيسي أمام البنك الأهلي

عاد محمود علاء وحاتم سكر وعمرو السيسي لقائمة الزمالك التي تستعد لملاقاة البنك الأهلي غدا السبت.

فيما يغيب عن القائمة كل من محمد عبد الشافي ومحمد طارق وعبد الرحمن نفاد ويوسف إبراهيم "أوباما".

ويواجه الزمالك منافسه البنك الأهلي في استاد القاهرة في ثالث جولات الدوري.

وحصد الزمالك نقطتين في أول مباراتين له بالدوري الموسم الجاري ويحتل المركز الـ12.

فيما يأتي البنك الأهلي في المركز الـ17 وقبل الأخير بدون أي نقطة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي

في الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم سكر

في الوسط: نبيل عماد - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي

في الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري