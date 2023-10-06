كلوب عن استبدال صلاح أمام سانت جيلواز: كان مخططا له

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن أن استبدال محمد صلاح نجم الفريق أمام سانت جيلواز كان مخططا له.

وفاز ليفربول مساء الخميس على سانت جيلواز بهدفين دون رد في ثاني جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وشارك صلاح في المباراة لـ45 دقيقة رفقة كل من واتارو إندو وداروين نونيز قبل استبدالهم بين الشوطين وقتما كان ليفربول متقدما بهدف دون رد.

وقال كلوب عقب المباراة: "نعم كان في خطتنا إجراء تلك التبديلات".

وأردف "كانت فكرتنا إجراء التبديلات حال لم تكن هناك أي مشكلة وحدث ذلك".

وعن المباراة قال: "بدايتنا للمباراة والأهداف والفرص التي صنعناها كل ذلك كان جيدا لكن ما لم يعجبني هو افتقادنا للإيقاع بعد 25 دقيقة وكان ينبغي تسجيل الهدف الثاني مبكرا".

ويتصدر ليفربول المجموعة بست نقاط بفضل انتصاريه في أول مباراتين.