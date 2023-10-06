قائمة ألمانيا – غياب جنابري وتواجد هافيرتز في اختيارات ناجلزمان الأولى

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 11:53

كتب : FilGoal

يوليان ناجلسمان - بايرن ميونيخ

أعلن جوليان ناجلزمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا قائمته الأولى عقب توليه منصب مدرب بلاده استعدادا لخوض وديتين أمام أمريكا والمكسيك.

ويواجه المنتخب الألماني منافسيه يومي 14 و18 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك في ظل استعداد ألمانيا لاستضافة يورو 2024 الصيف المقبل.

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وشهدت القائمة غياب سيرجي جنابري لاعب بايرن ميونيخ عنها فيما تواجد فيها كاي هافيرتز لاعب أرسنال.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: أوليفر باومان- بيرند لينو- مارك أندري تير شتيجن- كيفن تراب

في الدفاع: روبن جوسينز- ماتس هوميلز- ديفيد راوم- أنطونيو روديجير- نيكلاس سولي- جوناثاه تاه- ماليك ثياو

في الوسط: روبرت أندريخ- جوليان براندت- كريس فيهريش- ليون جوريتسكا- باسكال جروس- إلكاي جوندوجان- جوناس هوفمان- جوشوا كيميتش- جمال موسيالا- ليروي ساني- فلوريان فيرتز

في الهجوم: كيفن بيهرينس- نيكلاس فولكروج- كاي هافيرتز- توماس مولر

ألمانيا ناجلزمان جنابري هافيرتز
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