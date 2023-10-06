كرة طائرة – بعد مباراة نارية.. مصر تنتصر على تونس وتعزز فرص التأهل لأولمبياد باريس

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 11:22

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الطائرة

فاز رجال منتخب مصر للكرة الطائرة على تونس صباح اليوم الجمعة بنتيجة 3-2 في اليابان ضمن الدورة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وكان منتخب مصر متأخرا في النتيجة بعد فوز تونس بأول شوطين.

لكن استطاع رجال الفراعنة العودة والتعادل 2-2 خاصة بعد شوط رابع ماراثوني حيث تحول التأخر إلى انتصار بنتيجة 29-27 إلى أن انتصر المنتخب المصري في الشوط الفاصل.

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وجاءت نتائج الأشواط بواقع 25-15 و25-13 لتونس.

ثم انتصر منتخب مصر بنتيجة 25-21 و29-27 و15-9 في الشوط الفاصل.

وأصبح ذلك أول انتصار لمصر على تونس منذ تصفيات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، إذ التقى المنتخبان بعدها ست مرات خسر الفراعنة فيهم جميعا.

وعزز الفراعنة من حظوظهم في التواجد بأولمبياد باريس 2024 رغم صعوبة التواجد ضمن أفضل مركزين والمؤهلين مباشرة إلى الأولمبياد.

إذ يتصدر الفراعنة التصنيف العالمي كأول إفريقيا وهو ما يجعل المنتخب يقترب أكثر من التواجد في الأولمبياد.

ووسع منتخب مصر صدارته في التصنيف على حساب تونس نفسها بفضل ذلك الانتصار ثم يليهما الكاميرون وليبيا.

ويتبقى لمصر مباراتين في البطولة أمام تركيا غدا السبت ثم فنلندا بعد غد الأحد.

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