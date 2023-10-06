حسام عاشور: لم أتوقع رحيل السعيد ورمضان عن الأهلي.. وتمنيت اعتزال فتحي بالقميص الأحمر

كشف حسام عاشور قائد الأهلي السابق عن رأيه في رحيل عبد الله السعيد ورمضان صبحي وأحمد فتحي عن صفوف الفريق.

حسام عاشور النادي : الاتحاد السكندري الأهلي

ورحل الثلاثي عن الأهلي ويرتدي حاليا قميص بيراميدز، بينما يعد حسام عاشور بدون نادٍ بعد رحيله عن صفوف الاتحاد السكندري.

وقال حسام عاشور عبر أون تايم سبورتس 1: "لم أتوقع رحيل عبد الله السعيد عن الأهلي، وكانت مفاجأة بالنسبة للنادي الأهلي كله، ولا أتوقع عودته مجددا".

وأضاف "كنت أتمنى أن يستمر أحمد فتحي في الأهلي وينهي مسيرته مع النادي، بالتأكيد كان له وجهة نظر وقرر الانتقال لبيراميدز، الأهلي قدم له عرضا جيدا وأردت أن يعتزل بقميص الأهلي".

وأكمل "لم أتوقع رحيل رمضان صبحي عن الأهلي، ومن يلعب في الأهلي صعب أن يلعب في أي فريق آخر".

وتابع "حمدي فتحي أفضل من لعب في مركزي بعد رحيلي عن الأهلي، وحاليا مروان عطية، وخليفتي هو أكرم توفيق لكن أتمنى أن يستمر في مركز لاعب الوسط المدافع".

وواصل "محمد بركات هو من أطلق عليّ لقب (خورشيد)، ووليد سليمان وحسام غالي كانا الأقرب لي منذ رحيلي عن الفريق".

وعن نصحيته لمروان عطية أثناء تزاملهما في صفوف الاتحاد: "نصحته بأن تكون رأسه على "رولمان بلي" ليكشف الملعب وهذا ما سيصنع الفارق معه بوضوح، وأن يفكر قبل تسلم الكرة لمن سيمررها وهو ما يفعله الآن".

وأجاب عن رأيه في صفقة إمام عاشور قائلا: "من "أجمد" الصفقات التي ضمها الأهلي في آخر 10 سنوات، ولم يُخرج 50% أو 60% من مستواه وسيُحدث فارقا كبيرا في الأهلي".

وأتم "تمنيت ضم شيكابالا من قبل للأهلي وحاليا أحمد سيد "زيزو".