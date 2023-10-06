حسام عاشور: الأهلي بيتي وأعتذر لجماهيره ومحمود الخطيب

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 00:12

كتب : FilGoal

حسام عاشور - الأهلي

أبدى حسام عاشور قائد الأهلي السابق اعتذاره لـ محمود الخطيب رئيس النادي وجماهير الفريق، وأوضح أن ريني فايلر المدير الفني السابق للفريق كان سببا في رحيله.

حسام عاشور

النادي : الاتحاد السكندري

الأهلي

ورحل حسام عاشور عن الأهلي بعدما حقق 39 بطولة في موسم 2019-2020، وانضم لصفوف الاتحاد السكندري ومن ثم فسخ تعاقده بعد موسم واحد.

حسام عاشور عبر أون تايم سبورتس 1: "جلست في الأهلي أكثر من بيتي، قضيت عمري كله في الأهلي، الأهلي فوق رأسي، ومحمود الخطيب قيمة وقامة وأعتذر لأي شخص في الأهلي وجماهيره، احترم الخطيب رئيس النادي وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة في وحياته، ولا يوجد أي خلاف بيني وبينه".

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وأكمل "جمهور الأهلي هو كل شيء بالنسبة لي، الحمد لله الكل يحترمني وهو أفضل شيء حدث لي في حياتي، حياتي كلها في النادي وهو من عمل اسم حسام عاشور وجعل الجميع يعرفني".

وواصل "هناك أشياء حدثت في الكواليس حدثت لا أريد الحديث عنها، ولو عاد بي الزمان سأنهي مسيرتي في الأهلي".

وتابع "لو استمررت لموسم واحد إضافي في الأهلي كنت سأصبح أكثر لاعب تحقيقا للألقاب في العالم حينها متخطيا داني ألفيش وهو ما لم يحدث ".

وأردف "أشكر الله عما حققته وتمنيت خوض مباراة اعتزال مع الأهلي لكن لا أريد خوض تفاصيل ما حدث، سعيت لذلك والكل يعلم كم أحب النادي، وكيف كنت أركز في عملي وأنفذ المطلوب من أجل مصلحتي ومصلحة الفريق".

وأوضح "ريني فايلر هو من قرر رحيلي عن الأهلي رغم أنني لم افتعل مشاكل معه، منذ وصوله عقدت معه جلسة وأخبرته أنه قادم لمنظمومة لن يشعر فيها بالتعب وأن هناك لاعبين كبار سيحلوا كل شيء له".

وأكمل "فايلر أخبر لجنة التخطيط في الأهلي أنني لن اتدرب مع الفريق وعاملني بطريقة ليست جيدة رغم أن الكل أشاد بسلوكياتي".

وأتم " لجنة التخطيط عرضت عليّ إقامة مباراة اعتزال والسفر للخارج للحصول على دورات والعودة للعمل في الأهلي، حينها شعرت بالحزن بأن يقال لي أن كل شيء انتهى بهذه الطريقة، كان الأمر صعبا بالنسبة لي".

وبدأ حسام عاشور مشواره مع الأهلي موسم 2004-05 وحقق جميع الألقاب الممكنة مع الفريق وأصبح من بين اللاعبين تاريخيا تتويجا باللقب.

الأهلي حسام عاشور
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