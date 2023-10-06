بالرغم من هدف مرموش.. فرانكفورت يخسر من باوك في دوري المؤتمر بهدفين

فاز باوك على نظيره اينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف في ثان جولات دور المجموعات بدوري المؤتمر.

كان فييرينيا مدافع باوك افتتح التسجيل في الدقيقة 18، لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية حكم الفيديو.

وسجل أندريا زيفكوفيتش هدف باوك في الدقيقة 28.

وتعادل عمر مرموش في الدقيقة 68 بعدما اقتنص الكرة من مدافع باوك وانفرد ليسجل.

وخرج مرموش في الدقيقة 75 ودخل المهاجم جيسيك نجانكام بدلا منه.

وسجل كوستانتينوس كوليراكيس هدفا قاتلا لباوك في الدقيقة 92.

بهذا الفوز ارتفع رصيد باوك لست نقاط إذ ويتصدر جدول ترتيب المجموعة.

وتجمد رصيد فرانكفورت عند النقطة الثالثة في وصافة المجموعة.

ويأتي هلسنكي في المركز الثالث بنقطة واحدة ويتذيل أبردين المجموعة بنفس الرصيد.

وبذلك يسجل مرموش ثاني أهدافه في دوري المؤتمر الأوروبي لهذا الموسم، بعد هدفه السابق في شباك أبردين الاسكتلندي، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2-1.