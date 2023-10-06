طبيب الزمالك يكشف سر قميص عبد الله جمعة المختلف في المران

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 00:05

كتب : FilGoal

الزمالك ضد البنك الأهلي

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك سبب ارتداء عبد الله جمعة لاعب الفريق لقميص مختلف خلال المران الذي جرى أمس الخميس.

مصطفى شلبي

النادي : الزمالك

يوسف أوباما

النادي : الزمالك

عبد الله جمعة

النادي : الزمالك

الزمالك

وتحدث طبيب الزمالك لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "ارتداء عبد الله جمعة لقميص مختلف في مران الزمالك؟ في بداية المران أثناء الإحماء ارتدى قميصا مختلفا هو الآن يسير على برنامج غذائي خاص لإنقاص الوزن وبعد ذلك يستبدل ملابسه ويرتدي نفس زي زملائه".

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وعن حقيقة تعرض مصطفى شلبي للإغماء بعد لقاء أرتا سولار كشف "مصطفى شلبي لم يتعرض للإغماء بعد لقاء أرتا سولار بل عانى من إجهاد زائد واطمأننت على وظائفه الحيوية ولا يعاني من أي مشكلة حاليا".

أما عن إصابة يوسف إبراهيم "أوباما" فقال محمد أسامة: "قبل مباراة أرتا سولار اشتكى يوسف أوباما من آلام في العضلة الأمامية وأبلغته برغبتي في عدم مشاركته في المباريات، ولكنه طلب التواجد في المباراة حتى ولو لجزء من المباراة لعدم رغبته في ترك الفريق في تلك المباراة".

وأتم "عملنا بشكل مكثف تجنبا لأي مخاطرة وبعد التوقف الدولي سيعود للمشاركة بشكل طبيعي".

الزمالك يوسف أوباما عبد الله جمعة مصطفى شلبي
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