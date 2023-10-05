ليفربول ينتصر على سانت جيلواز ويتصدر مجموعته الأوروبية
الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 23:58
كتب : FilGoal
انتصر ليفربول على سانت جيلواز بهدفين دون رد في ثاني جولات الدوري الأوروبي اليوم الخميس.
واستضاف ليفربول منافسه البلجيكي ضمن منافسات المجموعة الخامسة في ملعب أنفيلد.
سجل ريان جرافينبيرخ هدف المباراة الأول في الدقيقة 44.
فيما سجل ديوجو جوتا الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.
وفي الوقت ذاته فاز تولوز على لاسك بهدف دون رد جابريال سوازو في الدقيقة 31.
بتلك النتيجة يتصدر ليفربول المجوعة بست نقاط يليه تولوز بأربع نقاط.
فيما يأتي سانت جيلواز ثالثا بنقطة وحيدة وأخيرا لاسك بدون أي نقطة.
وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح فيها خلال الشوط الأول قبل استبداله بين الشوطين بأليكسيس ماك أليستر.
ملخص المباراة
بدأ ليفربول المباراة بقوة وسدد صلاح كرة قوية تصدى لها الحارس.
وسجل داروين نونيز هدفا في الدقيقة العاشرة تم إلغائه بداعي التسلل.
وكاد جوستاف نيلسون يسجل هدفا لسانت جيلواز لكن تسديدته مرت إلى خارج الملعب.
وفي الدقيقة 44 تابع جرافينبيرخ كرة مرتدة بعد تسديدة من ترينت ألكسندر أرنولد وأسكنها الشباك ليعلن عن الهدف الأول لفريقه.
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GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 5, 2023
Liverpool finally get off the mark thanks to a quick counter-attack from Trent-Arnold ends in a tame shot being spilled straight to Ryan Gravenberch for his first Liverpool goal.#beINUEL #LFC pic.twitter.com/Z6R37a5qKr
وكاد جوتا يسجل هدفا في الدقيقة 52 برأسية لكن الحارس تصدى له.
هدأت المباراة كثيرا إلى أن جاءت الدقيقة 86 حيث كاد كورتيس جونز يسجل هدفا بتسديدة لكنها مرت بجوار المرمى بقليل.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل جوتا الهدف الثاني ليؤكد انتصار ليفربول ونهاية المباراة.
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GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 5, 2023
With a better touch, the away side could have been in for an equaliser, but as it is, Diogo Jota finishes brilliantly to put the tie to bed.
Game, set, match.#beINUEL #LFC pic.twitter.com/x7DlzlYCDd