ليفربول ينتصر على سانت جيلواز ويتصدر مجموعته الأوروبية

انتصر ليفربول على سانت جيلواز بهدفين دون رد في ثاني جولات الدوري الأوروبي اليوم الخميس.

واستضاف ليفربول منافسه البلجيكي ضمن منافسات المجموعة الخامسة في ملعب أنفيلد.

سجل ريان جرافينبيرخ هدف المباراة الأول في الدقيقة 44.

فيما سجل ديوجو جوتا الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وفي الوقت ذاته فاز تولوز على لاسك بهدف دون رد جابريال سوازو في الدقيقة 31.

بتلك النتيجة يتصدر ليفربول المجوعة بست نقاط يليه تولوز بأربع نقاط.

فيما يأتي سانت جيلواز ثالثا بنقطة وحيدة وأخيرا لاسك بدون أي نقطة.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح فيها خلال الشوط الأول قبل استبداله بين الشوطين بأليكسيس ماك أليستر.

ملخص المباراة

بدأ ليفربول المباراة بقوة وسدد صلاح كرة قوية تصدى لها الحارس.

وسجل داروين نونيز هدفا في الدقيقة العاشرة تم إلغائه بداعي التسلل.

وكاد جوستاف نيلسون يسجل هدفا لسانت جيلواز لكن تسديدته مرت إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 44 تابع جرافينبيرخ كرة مرتدة بعد تسديدة من ترينت ألكسندر أرنولد وأسكنها الشباك ليعلن عن الهدف الأول لفريقه.

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GOAL!



Liverpool finally get off the mark thanks to a quick counter-attack from Trent-Arnold ends in a tame shot being spilled straight to Ryan Gravenberch for his first Liverpool goal.#beINUEL #LFC pic.twitter.com/Z6R37a5qKr — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 5, 2023

وكاد جوتا يسجل هدفا في الدقيقة 52 برأسية لكن الحارس تصدى له.

هدأت المباراة كثيرا إلى أن جاءت الدقيقة 86 حيث كاد كورتيس جونز يسجل هدفا بتسديدة لكنها مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل جوتا الهدف الثاني ليؤكد انتصار ليفربول ونهاية المباراة.

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