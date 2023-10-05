زيزو: ظُلمت في بدايتي مع الزمالك.. وحالة واحدة تفسد نظامي الغذائي

تحدث أحمد سيد زيزو نجم الزمالك عن ظروف بدايته مع النادي الأبيض وسبب تعطلها في بادئ الأمر.

وقال زيزو في تصريحاته لبرنامج كابيتانو مصر عبر قناة أون تايم سبورتس: "ظُلمت كثيرا في بدايتي مع الزمالك. قبل انضمامي مباشرة كنت قد قضيت 8 أشهر بعيدا عن الكرة بسبب المشكلة التي تعرضت لها في البرتغال وسرقة جواز سفري".

وأضاف "بعد تلك الفترة بأسبوعين فقط لعبت أول مباراة مع الزمالك ولم أكن جاهزا. قضيت 6 أشهر حتى استعدت نفسي وفي الموسم التالي بدأت إمكانياتي تظهر".

"اتظلمت في بدايتي مع الزمالك"😮😮.. زيزو يكشف كواليس مفاجئة عن بداية مشواره في الزمالك #كابيتانو_مصر pic.twitter.com/1PJRpSyLJl — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 5, 2023

وتابع "مقتنع بأن التفوق يستلزم جهدا أكبر من المعتاد. أحب الأكل ولا أفسد نظامي إلا عندما أعود لوالدتي في المنيا. أحب محشي الكرنب والملوخية والحلويات بمختلف أنواعها".

وواصل زيزو "لا أنشغل بمواقع التواصل الاجتماعي وحين أكون في المنزل أفضل قضاء الوقت مع عائلتي".

"ببوظ في الأكل لما بروح المنيا وبعشق محشي الكرنب والملوخية والحلويات"🥣🍰.. زيزو يحكي عن علاقته بالأكل #كابيتانو_مصر pic.twitter.com/Rnm2bs6eit — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 5, 2023

وعن احتفال "البوكس" الشهير بينه وبين شيكابالا قال: "خرجت شائعة عن شجار بيني وبين شيكابالا وتبادل للضرب في التدريبات، في يوم لم يشارك فيه شيكابالا بالمران أصلا".

واختتم "بعدما قرأنا عن ذلك اتصلت بشيكابالا وسألته: كيف حال وجهك؟ ومن هنا نشأ هذا الاحتفال سخرية من هذا الخبر".