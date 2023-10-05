زيزو: ظُلمت في بدايتي مع الزمالك.. وحالة واحدة تفسد نظامي الغذائي

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 23:49

كتب : FilGoal

احتفال زيزو مع شيكابالا

تحدث أحمد سيد زيزو نجم الزمالك عن ظروف بدايته مع النادي الأبيض وسبب تعطلها في بادئ الأمر.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال زيزو في تصريحاته لبرنامج كابيتانو مصر عبر قناة أون تايم سبورتس: "ظُلمت كثيرا في بدايتي مع الزمالك. قبل انضمامي مباشرة كنت قد قضيت 8 أشهر بعيدا عن الكرة بسبب المشكلة التي تعرضت لها في البرتغال وسرقة جواز سفري".

وأضاف "بعد تلك الفترة بأسبوعين فقط لعبت أول مباراة مع الزمالك ولم أكن جاهزا. قضيت 6 أشهر حتى استعدت نفسي وفي الموسم التالي بدأت إمكانياتي تظهر".

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وتابع "مقتنع بأن التفوق يستلزم جهدا أكبر من المعتاد. أحب الأكل ولا أفسد نظامي إلا عندما أعود لوالدتي في المنيا. أحب محشي الكرنب والملوخية والحلويات بمختلف أنواعها".

وواصل زيزو "لا أنشغل بمواقع التواصل الاجتماعي وحين أكون في المنزل أفضل قضاء الوقت مع عائلتي".

وعن احتفال "البوكس" الشهير بينه وبين شيكابالا قال: "خرجت شائعة عن شجار بيني وبين شيكابالا وتبادل للضرب في التدريبات، في يوم لم يشارك فيه شيكابالا بالمران أصلا".

واختتم "بعدما قرأنا عن ذلك اتصلت بشيكابالا وسألته: كيف حال وجهك؟ ومن هنا نشأ هذا الاحتفال سخرية من هذا الخبر".

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