انتهت دوري المؤتمر - باوك (2) - (1) أينتراخت فرانكفورت.. هدف قاتل لباوك +90

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 22:00

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باوك اليوناني ضد أينتراخت فرانكفورت الألماني في دور المجموعات من دوري المؤتمر الأوروبي.

ويتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت، رفقة الجزائري فارس شعيبي والتونسي إلياس السخيري.

وجاء تشكيل فرانكفورت كالتالي:

حراسة المرمى: كيفن تراب

خط الدفاع: توتا - روبن كوخ - باكو ويليام

خط الوسط: أنسجار كناوف - هوجو لارسون - إلياس السخيري - نيلس نكونكو

خط الهجوم: ينس هاوجي - عمر مرموش - فارس شعيبي

وكان مرموش قد سجل أول أهدافه الأوروبية في فوز إينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 2-1 على أبردين الأسكتلندي في أولى جولات دور المجموعات من دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجل مرموش الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 11 من علامة الجزاء.

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نهاية المباراة

ق92 كوستانتينوس كوليراكيس يسجل هدفا قاتلا لباوك

ق82 العارضة تتصدى لركلة حرة من قبل فارس شعيبي

ق75 خروج عمر مرموش ودخول نجانكام

ق68 جوووول مرموش يقتنص الكرة من المدافع وينفرد ويسجل هدف التعادل

ق62 مرموش يسدد تسديدة أرضية من اليسار ويتصدى لها كوتارسكي حارس باوك

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق36 تسديدة قوية من إلياس السخيري ويتصدى لها دومينيك كوتارسكي حارس مرمى باوك

ق28 أندريا زيفكوفيتش يسجل هدفا لباوك من ضربة حرة

ق16 إلغاء الهدف بداعي التسلل

ق15 هدف أول لباوك عن طريق ساماتا.. الهدف تحت المراجعة من حكم الفيديو

بداية المباراة

فرانكفورت عمر مرموش دوري المؤتمر
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