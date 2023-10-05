دوري المحترفين - تغريم غزل المحلة بعد مباراة حرس الحدود

اتخذت لجنة المسابقات بالقسم الثاني بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة مجدي الشيخ، تحت إشراف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف علي لجنة المسابقات، عددا من القرارات عقب الجولة الثانية من الدوري العام القسم الثاني المجموعة الأولي موسم 2024/2023.

وجاءت القرارات كالتالي:

مباراة غزل المحلة مع حرس الحدود - يوم الأحد 2023/10/1

توقيع غرامة مالية علي نادي غزل المحلة بقيمة 5000 جنيه وذلك للسلوك غير الرياضي من المنتمين لنادي غزل المحلة تجاه الحكام أثناء المباراة.

مباراة المصرية للاتصالات مع جمهورية شبين - يوم الثلاثاء 2023/10/3

إيقاف اللاعب أحمد محمد المحرات لاعب جمهورية شبين مباراة واحدة لطرده لسابق إنذاره.

مباراة لافيينا اف سي مع النصر للتعدين - يوم الثلاثاء 2023/10/3

إيقاف اللاعب إسلام عصام فتحي لاعب النصر للتعدين مباراة واحدة لطرده لسابق انذاره.

وتعادل غزل المحلة مع الحدود بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من دوري المحترفين.

وكان الثنائي قد هبط من الدوري الممتاز بنهاية الموسم الماضي.